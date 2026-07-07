Європейські члени НАТО та Канада за два роки збільшать видатки на оборону на 258 млрд доларів

Під час саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Марк Рютте заявив, що за підсумками 2025−2026 років європейські члени НАТО та Канада збільшать видатки на оборону ще на 258 мільярдів доларів.

Про це повідомляє DW.

Саміт відбувається на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який критикує союзників за «смішні» бюджети та вимагає збільшити видатки до 5% ВВП.

Реклама

Зокрема, Берлін планує до 2029 року довести оборонні видатки до 5% ВВП, а вже у 2027 році збільшити їх майже до 110 мільярдів євро. Рютте також закликав інші країни НАТО представити на саміті чіткі плани щодо досягнення цієї мети.

«Всього за рік від початку 10-річного проєкту ми бачимо, що європейські союзники та Канада вже інвестують близько 4% свого ВВП в оборону та безпеку», — додав Рютте.

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив минулого тижня, що Трамп «повністю очікує, що всі союзники негайно активізуються і стануть на шлях досягнення 5% і зроблять це без зволікань».

Саміт в Анкарі — головне

7−8 липня світові лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Серед 32 лідерів країн-членів НАТО буде й президент США Дональд Трамп. Як нагадує Reuters, ключовим фоном саміту стане тиск Трампа на Європу з метою збільшення видатків на оборону, а також багатомісячна напруженість між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані.

Поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією з головних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині.

Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низку масованих ударів із використанням десятків балістичних і крилатих ракет, «Цирконів» та сотень дронів. Станом на ранок 7 липня відомо про 19 жертв російської атаки.

У Білому домі раніше підтвердили, що президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із Зеленським у кулуарах саміту НАТО в Анкарі. Кілька тижнів тому під час саміту G7 президент України намагався донести до американської сторони прохання України щодо отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Як очікується, цього разу Зеленський також порушить питання про гостру нестачу ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot в Україні.