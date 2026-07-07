«Чому Україна залишається поза НАТО?». Зеленський в Анкарі заявив, що далекобійні удари позбавили РФ стратегічного тилу

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська система протиповітряної оборони знищує близько 90% російських шахедів. Водночас Україна вже має можливість завдавати ударів по російських об’єктах у глибокому тилу.

Про це глава держави сказав під час виступу на Форумі оборонних індустрій НАТО у Туреччині у вівторок, 7 липня.

«Україна в НАТО — це джерело надзвичайного оборонного потенціалу. Тим часом ми повністю позбавили Росію самої ідеї стратегічного тилу. Ви знаєте цю країну: довгий час Росія вважала, що має територіальну перевагу. Ніхто інший не мав глибокого тилу, де можна було б безпечно зберігати військове виробництво, військову техніку та все, від чого залежить її діяльність. Росія вважала, що ніхто не зможе до них дістатися, а ми дісталися», — наголосив президент.

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Зеленський зауважий, що вступ України до НАТО стане «альянсом майбутнього».

«У мене є до вас запитання: ви справді вважаєте правильним, щоб країна й народ із таким рівнем оборонних можливостей залишалися поза НАТО? Якщо ми вже маємо такі спроможності, якщо українці вже навчилися так воювати, то цілком логічно, щоб ці можливості стали частиною колективної оборони Альянсу. Це зробить сильнішими всіх нас», — сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що Україна пропонує партнерам ініціативу Drone Deal, яка передбачає не лише закупівлю дронів, а й спільне виробництво безпілотників.

«Drone Deal — це не лише купівля дронів, а й спільне виробництво. Це ініціатива — швидкий доступ до захисту. Я дякую усім, хто уже долучився до ініціативи. Це ЄС, Туреччина, Азербайджан, країни Затоки. Я сподіваюсь, що ми будемо співпрацювати, щоб надати іншим країнам захист від загроз», — заявив президент.

Він наголосив, що Україна готова співпрацювати з іншими державами, аби допомогти їм посилити захист від сучасних загроз.

Окремо Зеленський закликав країни НАТО об'єднати зусилля для створення ефективної системи протидії балістичним ракетам, особливо в Європі. За його словами, здатність Росії застосовувати балістичну зброю залишається її «останньою перевагою».

«Вам потрібні власні потужності для виробництва антибалістичних потужностей. Ми всі цінуємо систему Patriot, однак у сьогоднішній війні ми побачили, що виробництва Patriot недостатньо для того, щоб забезпечити захист від балістичної зброї», — сказав Зеленський.

Він закликав союзників підтримати розгортання виробництва систем Patriot у Європі та створення доступнішої антибалістичної системи в найкоротші терміни.

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«Це не може чекати до 2030 року. Справа не у максимізації заробітків для урядів та виробників, а у захисті сотень мільйонів європейців. Ми працюємо над розвитком антибалістичної коаліції», — сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна потребує підтримки партнерів саме у сфері протиповітряної оборони, тоді як інші оборонні напрямки Київ здатен виробити самостійно.

Сьогодні, 7 липня, світові лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина), який триватиме два дні. Серед лідерів країн-членів буде і президент США Дональд Трамп.

Поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині.

Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів. 6 липня, на ранок після нової атаки по Києву, Урсула фон дер Ляєн заявила, що потребу України у більшій кількості засобів ППО та терміновому посиленні протиракетної оборони обговорять на саміті НАТО в Анкарі.