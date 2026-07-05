Нова зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться 8 липня на саміті НАТО в Туреччині (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО в Анкарі 7 –8 липня.

Про це повідомило Суспільне у неділю, 5 липня, з посиланням на інформацію заступниці прессекретарки Білого Дому Анни Келлі.

Зокрема 8 липня Дональд Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах з Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

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Анна Келлі також повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч і з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Перед відльотом з Туреччини президент США проведе пресконференцію.

4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом і привітав його з 250-річчям незалежності США. Також два президенти обговорили ситуацію на фронті та в дипломатії.

Щодо саміту НАТО, то видання Politico раніше повідомляло, що союзники ймовірно зобов’яжуться виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України. Спільна заява, як і торік, буде короткою. Очікується, що країни Альянсу підтвердять свою відданість статті 5 про взаємну оборону і знову назвуть Росію довгостроковою загрозою.