Чехія вперше за прем'єрства Бабіша надасть гроші на закупівлю зброї для України за ініціативою PURL

Андрей Бабіш заявив, що участь Чехії у програмі PURL буде «одноразовою і незначною» (Фото: REUTERS/David W Cerny)

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив , що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України.

Про це Бабіш сказав на саміті НАТО в Анкарі, повідомило видання České noviny у середу, 8 липня.

Андрей Бабіш став прем'єром Чехії у грудні 2025 року, і з того часу його уряд вперше долучається до ініціативи PURL Для Бабіша це вже друге прем'єрство, але його перший термін припав на період до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну (2017−2021 роки).

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Бабіш вже заявив, що участь Чехії у PURL буде одноразовою. Точну суму, яку виділить Прага для закупівлі зброї, він ще не назвав, проте сказав, що вона «буде незначною».

Лідер ультраправої партії SPD, спікер чеського парламенту Томіо Окамура, який раніше висловлювався проти підтримки України, заявив, що не погоджується з участю Чехії у програмі PURL

Президент Чехії Петр Павел натомість назвав долучення до ініціативи PURL «добрим сигналом».

7 липня американський телеканал CNN повідомляв, що Чехія направила для участі в саміті НАТО в турецькій Анкарі дві конкуруючі делегації: одну очолив прем'єр-міністр Андрей Бабіш, іншу — президент Петр Павел.

Цьому передувала суперечка у суді. 23 червня під час відеозвернення на платформі X Петр Павел заявив, що уряд Чехії не включив його до складу національної делегації на саміт НАТО в Анкарі 7−8 липня. Президент Чехії повідомив, що оскаржить це рішення в суді.

24 червня Конституційний суд Чехії зобов’язав уряд Андрея Бабіша забезпечити участь президента Павела у саміті НАТО.