Союзники по НАТО оголосять про нові збройові контракти на мільярди та допомогу Україні на саміті в Анкарі 7−8 липня (Фото: Посольство України в США / Facebook)

Союзники по НАТО на саміті в Анкарі , як очікується, зобов’яжуться виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів.

Лідери НАТО, включно з президентом США Дональдом Трампом, зберуться в столиці Туреччини 7−8 липня.

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Дипломати зазначили, що спільна заява, як і минулого року, буде короткою. Очікується, що у спільній декларації вони підтвердять свою відданість статті 5 про взаємну оборону і знову назвуть Росію довгостроковою загрозою.

Видання пише, посли НАТО наразі обговорюють деталі декларації лідерів, які можуть змінюватися до останньої хвилини. Після цього глави держав та урядів підпишуть документ безпосередньо в Анкарі.

Як зазначає Politico, точна сума майбутніх оборонних контрактів ще не визначена. Частина угод про закупівлі, ймовірно, буде попередньо погоджена або переформатована з уже наявних програм.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне зосередити саміт на нарощуванні обсягів оборонної промисловості, частково тому, що шукає об'єднуючу тему, яка може допомогти зам’яти внутрішні розбіжності в альянсі.

За словами джерел, у проєкті заяви союзники по НАТО також зобов’язуються виділити Україні €70 млрд на військову підтримку та обіцяють щонайменше еквівалентну суму на наступний рік.

Один із дипломатів сказав, що підтримка України, ймовірно, буде найбільш спірним питанням. Хоча загалом переговори щодо проєкту декларації «йдуть гладко», додав інший високопоставлений дипломат.

Politico зауважує, що зосередження уваги саміту на масштабуванні виробництва в рамках НАТО відображає виклик, який полягає в тому, щоб європейська промисловість відмовилася від дороговартісної зброї та перейшла до швидкого масового виробництва.

Втім, обіцянки щодо нових оборонних угод, вигідних для Сполучених Штатів, також дадуть Рютте можливість навести економічні аргументи на користь НАТО, які знайдуть відгук у Трампа.

У проєкті заяви європейські країни зобов’язуються брати більшу участь в обороні континенту, зокрема через інвестиції в далекобійні ударні комплекси, системи ППО та безпілотники, підкреслили дипломати.

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Саміт НАТО 2026 року відбудеться 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це буде 36 зустріч лідерів альянсу.

26 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна також візьме участь у саміті НАТО в Анкарі.