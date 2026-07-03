Італія хоче прибрати згадку про допомогу Україні на наступний рік із заяви саміту НАТО в Анкарі — Bloomberg

Італія хотіла б пом'якшити формулювання у фінальній заяві саміту НАТО в Анкарі щодо надання Україні військової допомоги до кінця 2027 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначили співрозмовники, Рим аргументував позицію щодо пом’якшення формулювання тим, що зазначення конкретних часових меж може наперед визначити неможливість врегулювання війни шляхом переговорів на ранішому етапі.

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Джерела кажуть, що у проєкті заяви йдеться про те, що союзники нададуть Україні €70 млрд у 2026 та 2027 роках.

Ця цифра не включає жодних нових зобов’язань, а відображає попередню щорічну обіцянку НАТО в розмірі €40 млрд плюс €30 млрд щороку за рахунок позики Європейського Союзу.

Bloomberg пише, що згадка про конкретну допомогу стане зміною порівняно з минулорічною заявою, в якій не йшлося про фінансову допомогу Україні.

За словами джерел, Італія наполягала на вилученні згадки про 2027 рік, посилаючись на активізацію дипломатичних відносин з Москвою як приклад того, як такий текст може завадити можливості переговорів.

Однак співрозмовники, обізнані з позицією італійського уряду, зазначили, що Рим, ймовірно, не порушуватиме консенсусу з цього питання. Вони підкреслили, що допомога Україні не ставиться під сумнів.

Саміт НАТО в Анкарі — що відомо

Саміт НАТО 2026 року відбудеться 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це буде 36-та зустріч лідерів альянсу.

Україна також візьме участь у саміті НАТО в Анкарі, повідомляв у квітні президент Володимир Зеленський. Крім того, 2 липня глава держави говорив, що там відбудеться зустріч щодо програми системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya. Після цього буде відома дата саміту лідерів щодо неї.

Очікується, що союзники по НАТО зобов’яжуться виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України.

Однак прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти таких планів.

Його польський колега Дональд Туск також заявив, що Варшава утримається від нових зобов’язань щодо додаткової фінансової допомоги Україні з огляду на роль Польщі в забезпеченні безпеки східного флангу альянсу.