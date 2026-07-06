«Україна має карти, і дуже добрі». Яке «делікатне питання» має вирішитися на саміті НАТО і що обговорюватимуть Зеленський і Трамп — інтерв'ю

6 липня, 19:29
NV Преміум
Саміт НАТО відбудеться 7−8 липня в Анкарі (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Саміт НАТО відбудеться 7−8 липня в Анкарі (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Автор: Власта Лазур

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інтерв’ю Radio NV — про саміт НАТО, який починає свою роботу в Анкарі, та те, що стане найкращим результатом для України. 

— Саміт НАТО має відбуватися 7−8 липня в Анкарі. Які завдання перед собою на цьогорічному саміті ставить Україна? Яким би був найкращий результат? Або що було би найкраще написано у фінальному комюніке для України? Завжди по комюніке чомусь міряють, успішний він був для України чи ні.

— Я згоден, хоча комюніке — це важливий документ, але набагато важливіше, щоб були вжиті конкретні заходи з огляду на те, що Росія ескалує, посилює напади на нашу цивільну інфраструктуру, з огляду на те, що нам бракує деяких систем ППО. Тобто це має стати пріоритетним питанням для України і для країн НАТО.

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Теги:   саміт НАТО в Анкарі Інтерв'ю NV Радіо NV Війна Росії проти України ЗРК Patriot

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