Грузію вперше не запросили на саміт НАТО: у країні заговорили про міжнародну ізоляцію

Грузія вперше за багато років не отримала запрошення на саміт НАТО. Відсутність країни серед учасників зустрічі в Туреччині викликала гостру політичну дискусію, а опозиція та експерти заявили про погіршення відносин Тбілісі із західними партнерами.

Про це повідомляє Euronews.

На саміт НАТО в Анкарі запросили не лише держави-члени Альянсу, а й низку країн-партнерів, зокрема Україну, Японію, Південну Корею, Австралію, ОАЕ, Катар і Нову Зеландію. Водночас Грузія не була представлена ані на основних заходах, ані на супутніх зустрічах.

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Як зазначає Euronews, це перший випадок, коли країна, яка протягом багатьох років декларувала курс на членство в НАТО, не отримала запрошення на саміт Альянсу.

У керівній партії Грузинська мрія заперечують, що йдеться про міжнародну ізоляцію країни.

Депутат Іраклій Кірцхаліа заявив, що Тбілісі не бачить проблем у відсутності запрошення та закликав звертатися із запитаннями до організаторів саміту.

Водночас представники опозиції та політичні аналітики вважають, що західні партнери дедалі менше довіряють чинній грузинській владі через її політику та відносини з Росією.

Колишній посол Грузії при НАТО Леван Долідзе заявив, що країна опинилася у конфронтації зі своїми стратегічними партнерами.

«Зовнішня політика, яка веде до міжнародної ізоляції, завдає значної шкоди національним інтересам нашої країни», — сказав він.

Останнім часом грузинська влада заявляє про намір розвивати роль країни як енергетичного мосту між Європою та Азією. Водночас опозиція та експерти вважають, що без відновлення довіри з боку західних партнерів Тбілісі й надалі втрачатиме свої позиції на міжнародній арені.

Саміт НАТО відбувся 7−8 липня в Анкарі. У ньому взяли участь лідери держав-членів Альянсу та низки країн-партнерів.