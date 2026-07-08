Ердоган розповів, як Туреччина намагається схилити Росію до миру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поділяє бачення президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру у війні в Україні (Фото: Emrah Gurel/Pool via REUTERS)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що використовує власні канали комунікації з Росією , аби схилити її до миру.

Про це він сказав у середу, 8 липня, в інтерв'ю найбільшому державному інформаційному агентству Туреччини Anadolu.

Ердоган зазначив, що поділяє бачення президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру у війні в Україні та висловив підтримку ініціативі Переліку пріоритетних потреб України (Priority Requirements List, PURL).

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«Окрім військової допомоги, яку ми надаємо Україні з наших національних запасів, ми й надалі робитимемо внесок у межах ініціативи PURL», — сказав президент Туреччини.

Він додав, що Анкара також використовує власні канали комунікації з Росією.

«Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали комунікації, щоб спонукати Росію до миру», — підсумував Ердоган.

7−8 липня у столиці Німеччини Анкарі проходить саміт НАТО. 7 липня на його полях Україна уклала оборонні домовленості у форматі Drone Deal з Естонією, Нідерландами та Данією, а також готує аналогічну угоду з Канадою. Домовленості передбачають розвиток спільного виробництва дронів, оборонних технологій та засобів захисту неба.

8 липня президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдам Трампом. Він вже повідомив, що обговорить з американським колегою нагальне питання отримання Україною ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

8 липня Зеленський у столиці Туреччині Анкарі, де проходить саміт НАТО, провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.