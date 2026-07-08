Трамп на саміті НАТО заявив, що США можуть завдати нових ударів по Ірану «сьогодні ввечері»

Президент США Дональд Трамп на саміт НАТО в Анкарі заявив, що Штати можуть з новою силою вдарити по Ірану (Фото: Dogukan Keskinkilic/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований керівництвом Ірану і що Штати можуть завдати по Ірану нових ударів.

Про це Трамп сказав на пресконференції в Анкарі, де проходить саміт НАТО, повідомив телеканал CNN у середу, 8 липня.

«Ми дуже сильно вдарили по них [Ірану] минулої ночі, дуже ймовірно, що знову сильно вдаримо по них сьогодні ввечері, — сказав Трамп. — Вони були хуліганами Близького Сходу, і вони ними більше не є».

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Раніше Трамп заявив що перемир’я з Іраном закінчилося через нові удари, яких іранський режим завдає по комерційних суднах в Ормузькій протоці. Він назвав керівництво Ірану «покидьками» і «хворими, жорстокими людьми» і сказав, шо, на його думку, між США та Іраном «все скінчилося».

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трампом та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того самого дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку торговельного судна в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході і пообіцяв, що в разі повторення ударів США відповідь Ірану буде «ще масштабнішою».

7 липня Іран атакував три комерційні судна безпілотниками та протикорабельними крилатими ракетами. У відповідь США відкликали ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти, а також у ніч проти 8 липня завдали нових ударів по іранських військових об'єктах. За даними Axios, нова операція була в кілька разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.

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Тегеран після американських ударів атакував військові бази США у Кувейті та Бахрейні.