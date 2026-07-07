Конфлікт між Бабішем і Павелом. Чехія направила на саміт НАТО в Анкару окремі делегації з прем'єр-міністром і президентом

Чехія направила дві конкуруючі делегації для участі в саміті НАТО в Анкарі (Туреччина).

Про це 7 липня повідомляє американський телеканал CNN.

Першою прибула делегація на чолі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, яку в Анкарі зустрів міністр торгівлі Туреччини Омер Болат. Незабаром після цього приземлився другий урядовий літак Чехії — з президентом Петром Павелом на борту. Його зустрічав міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

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Першою в Анкару прибула делегація на чолі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем (на фото праворуч) / Фото: Ismail Kaplan/Pool via REUTERS

«Чеський уряд не пояснив, чому ці два політики не змогли вирушити в поїздку разом, попри те, що вилетіли з одного й того самого аеропорту в Празі з різницею менше ніж на годину. Ймовірно, головну роль відіграла особиста неприязнь. Павел і Бабіш уже кілька місяців перебувають у стані конфлікту з приводу саміту», — пише CNN.

Публічно Бабіш заявляв, що «йому потрібно більше простору» для переговорів в Анкарі та для пояснення того, чому Чехія є однією з трьох країн НАТО, які не виконують поточні цільові показники щодо витрат на оборону.

«Однак між цими двома політиками виникли суперечки з цілої низки питань, зокрема щодо рішення уряду скоротити видатки на оборону, а також відмови Павела призначити до уряду Бабіша суперечливого антисистемного політика правого спрямування», — пише CNN.

Намагаючись перешкодити президенту Павлу взяти участь у саміті НАТО, Бабіш явно прагнув завдати йому якомога більш болючого удару, повідомляють журналісти. Річ у тому, що саме Альянс протягом багатьох років був «рідною стихією» Павела. Зокрема, він, генерал чеської армії у відставці, раніше очолював Військовий комітет НАТО — одну з найвищих посад в Альянсі.

23 червня під час відеозвернення на платформі X Павло заявив, що уряд Чехії не включив його до складу національної делегації на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі 7−8 липня. Президент повідомив, що оскаржить це рішення в суді та наполягає на своїй участі у заході Альянсу.

24 червня Конституційний суд Чехії зобов’язав уряд Андрія Бабіша забезпечити участь Павела у саміті НАТО в Анкарі.

На самітах НАТО країну зазвичай представляють і президент, і прем'єр-міністр. Згідно з конституцією Чехії, уряд визначає зовнішню та бюджетну політику, тоді як глава держави представляє країну на міжнародному рівні.

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Як повідомляло видання Politico, конфлікт навколо делегації може бути пов’язаний і з позицією Павела щодо оборонних витрат: очікується, що уряд Чехії розглядає можливість їхнього зниження до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%.