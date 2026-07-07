Сьогодні в Анкарі стартує саміт НАТО: що там вирішуватимуть про Україну і чого очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського

Сьогодні світові лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина), який триватиме 7-8 липня.

Серед 32 лідерів країн-членів НАТО буде і президент США Дональд Трамп. Як нагадує Reuters, ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані.

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Білий дім давно наполягає на тому, щоб Європа збільшила інвестиції в оборону та взяла на себе основну відповідальність за безпеку континенту. Нещодавно США оголосили про плани суттєво скоротити американський контингент у країнах Європи.

Тож, як очікується, під час саміту країни НАТО зосередяться на просуванні до цільових показників витрат на оборону, нарощуванні виробництва оборонних підприємств та на тому, як «перекласти тягар» безпекових зусиль зі США на Європу. Європейські лідери доводитимуть Трампу, що вони дотримуватимуться обіцянок минулорічного саміту НАТО в Гаазі і зобов’язань наростити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Зокрема у підсумковій декларації саміту, з чернеткою якої ознайомилися журналісти Reuters, європейські союзники США нагадають, що разом з Канадою вони збільшили свої інвестиції в оборону $139 млрд, та пообіцяють взяти на себе «більшу відповідальність за оборону Альянсу».

Окрім лідерів країн НАТО, на саміті, як очікується, також будуть присутні президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, президент Європейської ради Антоніо Кошту, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський.



Поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині.

Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів. 6 липня, на ранок після нової атаки по Києву, Урсула фон дер Ляєн заявила, що потребу України у більшій кількості засобів ППО та терміновому посиленні протиракетної оборони обговорять на саміті НАТО в Анкарі.

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До цього ж закликали Володимир Зеленський і глава МЗС України Андрій Сибіга. «Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до Patriot залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі „перемагати“ житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити», — наголосив Зеленський.

У Білому домі раніше підтвердили, що Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Кілька тижнів тому під час саміту G7 президент України намагався донести до американської сторони прохання України про отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Як очікується, цього разу Зеленський теж підніме питання гострої нестачі ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot в Україні.

Крім того, за інформацією видання Kyiv Independent, офіційний Київ прагне довести Вашингтону, що наразі з’явилася можливість чинити тиск на Володимира Путіна з метою залучити його до прямих переговорів із Зеленським. Українські джерела видання стверджують, що Україна сподівається скористатися зростанням внутрішнього тиску в Росії — зокрема, через паливну кризу — щоб заручитися підтримкою Трампа, зокрема і в питанні зміцнення української ППО.

Натомість Трамп під час зустрічі із Зеленським планує викласти своє бачення мирної угоди з Росією, повідомив Kyiv Independent один з американських чиновників, обізнаний з деталями підготовки до саміту НАТО в Анкарі. Також очікується, що після саміту президент США проведе телефонну розмову з Путіним.

Водночас, за даними The Telegraph, Зеленський не братиме участі в основній сесії саміту НАТО і, на відміну від минулих років, не виступить із промовою перед лідерами Альянсу.

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Як очікується, за підсумками члени НАТО підтвердять підтримку України та пообіцяють подальшу допомогу. Зокрема союзники підтвердять свої зобов’язання виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для Сил оборони України в 2026 році та підтвердять ціль підтримувати щонайменше еквівалентний рівень допомоги в 2027 році, пише Reuters. Водночас, як уточнює агентство, не очікується, що Сполучені Штати нададуть фінансування задля цієї допомоги.

Навіть згадані 70 млрд євро є здебільшого перерозподілом наявних коштів, а не новими грошима для України, нагадала The Telegraph. Ця сума об'єднує існуючі щорічні зобов’язання НАТО із фінансуванням, наданим у рамках кредиту ЄС, без будь-яких нових обіцянок. Водночас згадка про конкретну допомогу стала б відмінністю від минулорічної заяви саміту НАТО, в якій не йшлося про фінансову допомогу Україні.

За інформацією агентства Bloomberg, ще до початку саміту в Анкарі Італія пропонувала пом’якшити формулювання у фінальній заяві за підсумками зустрічі, закликаючи виключити згадку про надання Україні військової допомоги щонайменше до кінця 2027 року.

Офіційний Рим аргументував свою позицію тим, що зазначення конкретних часових меж може наперед визначити неможливість врегулювання війни шляхом переговорів на більш ранньому етапі. Однак співрозмовники Bloomberg, обізнані з позицією італійського уряду, зазначили, що Рим, ймовірно, не загострюватиме дискусію та не порушуватиме консенсусу з цього питання. Вони підкреслили, що допомога Україні не ставиться під сумнів.

Таку ж позицію за день до відкриття саміту НАТО публічно озвучив генсек Альянсу Марк Рютте. «Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека [України] так тісно пов’язана з нашою власною», — підкреслив Рютте.

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А президент Фінляндії Александер Стубб підтвердив, що кампанія далекобійних ударів України запевнила союзників по НАТО включно зі США у тому, що Сили оборони України зміцнили свою позицію у війні. Стубб зауважив, що всі члени Альянсу, включно зі Сполученими Штатами, бачать, що «Україна наразі виграє на полі бою».

«Я думаю, що всі [лідери НАТО] розуміють, чому Україна це робить», — сказав Стубб. І наголосив, що тиск на Росію треба посилювати і що це є спільною позицією Альянсу.

Також Стубб заявив, що, попри побоювання щодо можливої ​​ядерної ескалації з боку Росії, українська кампанія вже змінила стратегічне мислення США щодо війни та зміцнила переговорну позицію Києва.

Відповідно до програми саміту НАТО, у другій половині вівторка, 7 липня, очікується коротка спільна заява Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, нагадує Інтерфакс-Україна. Увечері того ж дня президент України візьме участь у «світському прийомі та вечері для глав держав та урядів з їхніми подружжями» від імені господарів саміту — Туреччини та НАТО.

Одночасно з цим, також у форматі вечері, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ та засідання міністрів оборони країн альянсу з країнами Індо-Тихоокеанської четвірки — Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією і Австралією.