Проведення саміту НАТО в Албанії у 2027 році опинилося під питанням через сумніви США та союзників щодо оборонних витрат країни.

Про це у вівторок, 30 червня, пише Reuters, посилаючись на дипломата НАТО, європейського посадовця і три джерела, ознайомлених із перебігом переговорів.

За їхніми даними, причиною стали небажання адміністрації президента США Дональда Трампа підтримувати цю ідею, а також невдоволення союзників низьким рівнем оборонних витрат Албанії.

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Напередодні саміту НАТО, який наступного тижня відбудеться в Туреччині, у проєкті підсумкової декларації наразі немає згадки про проведення наступної зустрічі в Албанії, хоча раніше союзники заявляли про такі плани.

За словами співрозмовників агентства, європейські країни-члени НАТО прагнуть продемонструвати Трампу під час саміту в Анкарі, що вони виконують свої зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат, а також намагаються уникнути відкритих суперечок із американським президентом.

Одне з джерел зазначило, що нинішній рівень оборонних витрат Албанії може викликати невдоволення Трампа, якщо країна прийматиме саміт у 2027 році, що, своєю чергою, може спричинити негативний інформаційний резонанс.

Європейський дипломат повідомив, що остання редакція проєкту декларації лише містить формулювання про очікування наступної зустрічі лідерів НАТО, однак не уточнює ні дату, ні місце її проведення.

«Проєкти документів — це лише проєкти, а не остаточні рішення», — заявив речник уряду Албанії агентству, коментуючи відсутність згадки країни в проєкті заяви, який наразі перебуває на стадії переговорів і ще може бути змінений.

У Білому домі відмовилися від коментарів, а представник НАТО заявив, що Альянс наразі також не має офіційної позиції з цього приводу.

Останніми роками підсумкові декларації самітів НАТО традиційно містили інформацію про місце проведення наступної зустрічі. Так, за підсумками саміту в Гаазі торік союзники зазначили, що наступний саміт відбудеться у 2026 році в Туреччині, а після нього — в Албанії.

На тому ж саміті країни НАТО погодилися на вимогу Дональда Трампа поступово збільшити витрати на оборону та пов’язані з нею потреби до 5% ВВП протягом десяти років. Із цієї суми 3,5% ВВП мають спрямовуватися безпосередньо на оборону, зокрема на війська та озброєння, а ще 1,5% — на суміжні сфери, такі як кібербезпека.

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Уряд Албанії повідомив Reuters, що завершує підготовку необхідних бюджетних рішень для узгодження оборонних витрат країни на 2026 рік із домовленостями, досягнутими на саміті НАТО в Гаазі.

У Тирані очікують, що після ухвалення відповідних заходів оборонні та пов’язані з безпекою витрати країни у 2026 році становитимуть 2,6% ВВП. Із них 2,2% припадатимуть на основні оборонні потреби, а ще 0,4% — на інші витрати у сфері оборони та безпеки.

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Водночас один із європейських дипломатів вважає, що Албанія все ще має шанси прийняти саміт НАТО. За його словами, країна поступово збільшує оборонні витрати, а остаточне рішення залежатиме від того, яких показників їй вдасться досягти.

Саміт НАТО 2026 року відбудеться 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це буде 36-та зустріч лідерів альянсу.