До кінця переговорів європейські лідери дійшли висновку, що Європа має незначну владу або бажання впливати на перебіг подій, пише Politico (Фото: REUTERS/Yves Herman)

У той час як дві війни вирують біля порога Європи, саміт лідерів Євросоюзу , який тривав 12 годин, продемонстрував, що вони виявилися паралізованими і не в змозі щось зробити з жодного з цих питань.

Про це пише видання Politico, підбиваючи підсумки саміту ЄС, який відбувся 19 березня.

На тлі військових конфліктів на Близькому Сході та в Україні саміт у Брюсселі (Бельгія) лише оголив безсилля Європи, констатують автори матеріалу.

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Рідко коли нездатність ЄС взяти на себе провідну роль у міжнародних справах була настільки очевидною. Європейські лідери могли лише відвертатися і сперечатися один з одним у той час, як бомбардування, ракетні удари і вбивства тривали.

Щодо Ірану європейці виявили, що в них недостатньо важелів впливу та волі для значного втручання. Що ж стосується України, то через понад чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії лідери ЄС не змогли впоратися з внутрішніми розбіжностями і схвалити виділення Києву 90 мільярдів євро, вказує Politico.

Ситуація в Ірані не була проігнорована. Зокрема, поновилися дискусії про направлення французьких військових кораблів в Ормузьку протоку, можливо, за підтримки Ради Безпеки ООН. Однак, у підсумковій заяві саміту не було обіцянок про формування якоїсь нової місії, а лише згадувалося про посилення вже наявних військово-морських операцій ЄС у регіоні.

До кінця переговорів європейські лідери дійшли протверезного висновку: Європа має незначну владу або бажання впливати на перебіг подій, пише Politico.

За словами одного зі співрозмовників видання, який вказується як представник ЄС, блоку залишається лише робити «те, що ми завжди робимо» — писати «хороші заяви».

У питаннях Ірану та України ЄС не домігся жодних результатів, резюмували автори статті. Попередні прогнози дипломатів про те, що лідери, можливо, продовжать обговорення протягом ночі або навіть зберуться на другий день, не справдилися.

19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив, що не підтримає жодного рішення на користь України, доки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба. Йдеться, зокрема, про 90 млрд євро кредиту для України, рішення про що було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Угорщина блокує остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.

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Лідери ЄС під час першого дня саміту 19 березня не змогли переконати Орбана відмовитися від блокування кредиту, півторагодинне обговорення не дало результатів.