Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп наступного тижня візьмуть участь у саміті G7, однак окремої зустрічі лідерів не відбудеться, повідомляє The Guardian .

За словами чиновника Білого дому, лідер США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії. Однак окрема зустріч із президентом Зеленським не запланована.

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Також один із високопоставлених чиновників США на умовах анонімності сказав, що успіхи Росії "більш-менш припинились".

«Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше», — додав він.

13 червня чиновник Білого дому на умовах анонімності повідомив у коментарі Суспільне, що Зеленський і Трамп візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 у Франції та можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

11 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що європейські лідери на саміті G7, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Зазначалося, що Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів за межами умов, що склалися після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Остання зустріч Трампа і Зеленського відбулася 28 грудня 2025 року в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді за участю делегацій обох країн.

За підсумками зустрічі Трамп і Зеленський назвали її чудовою та продуктивною, проте наголосили, що найбільш проблемні питання — серед яких статус Донбасу та кардинально різні позиції РФ та України щодо захоплених окупантами територій — залишаються невирішеними.