Після прибуття до Ев'ян-ле-Бен на саміт лідерів G7 Володимир Зеленський під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорював стратегію взаємодії з президентом США Дональдом Трампом .

Розмову лідерів зафіксували камери, повідомляє Politico.

Після привітання Макрон, який приймав зустріч G7, запитав Зеленського, чи відбулася у нього двостороння зустріч із Трампом, поки вони прогулювалися територією готелю Hotel Royal. Відповідь Зеленського нечутна.

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Макрон закликав свого колегу залишитися у Франції довше, на що Зеленський відповів, що йому «треба поїхати до Брюсселя 18-го», — саме в цей день має відбутися саміт Європейської ради, присвячений питанню вступу України до ЄС.

Французький президент також запитав Зеленського, чи домовився той про особисту зустріч із Трампом. Зеленський відповів, що ні, додавши, що просив про таку зустріч, коли в неділю розмовляв із Трампом, щоб привітати його з 80-річчям.

«Гаразд, я це організую», — відповів Макрон.

Politico пише, що обмін думками між Макроном і Зеленським не розкрив жодних таємниць, але це ще один приклад того, як європейські лідери координують і ретельно регулюють свої відносини з Трампом, особливо коли йдеться про Україну.

Після того як Трамп достроково покинув минулорічний саміт G7 у Канаді, щоб вирішити питання напруженості між Іраном та Ізраїлем, на Макрона чиниться тиск, щоб він утримав президента США в процесі переговорів і той не пішов ще раз до завершення саміту, додає видання.

З цією метою французький президент запросив Трампа на вечерю в середу ввечері у Версальському палаці з нагоди святкування 250-річчя США. Однак деякі європейські чиновники побоюються, що після укладення угоди з Іраном Трамп може спробувати знову взяти під свій контроль мирні переговори щодо України, відсунувши європейців на другий план і зірвавши їхню стратегію тиску на Росію.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

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У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером.



Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.

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За даними джерел Bloomberg, під час зустрічі з главою Білого дому президент України показав йому фотографії зруйнованого Успенського собору в Києві. Співрозмовник видання описав реакцію Трампа як «зворушену».

Агенція Bloomberg зазначала, що коментарі Трампа після зустрічі з українським президентом не містили характерних вимог про капітуляцію, що може свідчити про помітну зміну в оцінках ситуації порівняно з підходом, який він демонстрував після саміту в Анкориджі у 2025 році.