Європейські лідери наполягають на участі США та ЄС у мирних переговорах (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Європейські лідери на саміті G7 закликали Дональда Трампа розглянути можливість організувати переговори між президентом України Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним на території США, повідомляє Guardian .

Зазначається, що Трамп висловив занепокоєння «глибокою взаємною антипатією» між Зеленським та Путіним, яка, за його словами, ускладнює досягнення домовленостей, і заявив про готовність докласти зусиль для просування мирного процесу. Він також наголосив, що Росія «має укласти угоду», додавши, що обидві сторони «зазнали значних втрат».

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Президент Франції Еммануель Макрон, якого під час саміту випадково підслухали через ввімкнений мікрофон, зізнався Зеленському, що 15 червня у нього були складні переговори з Трампом щодо України, пише видання.

Зеленський, у якого спочатку не було заплановано двосторонньої зустрічі з Трампом, зрештою зустрівся з президентом США разом із Макроном — це була його перша особиста зустріч за останні чотири місяці.

Український президент намагався переконати Трампа, що ситуація на фронті для України значно покращилась, а роль США має полягати не в нейтральному посередництві, а в підтримці України як партнера. Ця зустріч затримала початок основного саміту.

Як зазначає видання, Трамп, розчарований відсутністю прогресу щодо угоди, яка передбачала б територіальні поступки з боку України, продовжує розглядати США як відносно нейтрального посередника та демонструє зацікавленість у скасуванні санкцій проти Росії, щоб можна було розглянути такі проєкти, як будівництво тунелю між Аляскою та Сибіром.

Зеленський разом із ключовими європейськими союзниками — прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та Макроном — вважають, що переговори з Росією найближчим часом малоймовірні, але допускають, що участь США може зробити їх реальнішими восени.

Європейські країни наполягають на участі у будь-яких майбутніх перемовинах. За словами Макрона, «правильний формат — це переговори України та Росії за участі європейців і американців».

У німецькому уряді розповіли виданню, що вважають найбільш реалістичним форматом переговорів участь України, Росії, США та ЄС, однак головною складністю називають визначення єдиного представника Європи. Також там зазначають, що Київ зараз перебуває у сильнішій переговорній позиції через військові та економічні труднощі Росії.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне організувати зустріч щодо дипломатичного врегулювання війни ще до настання наступної зими.

Глава держави підкреслив, що організація переговорного процесу в найближчі місяці є критично важливою, оскільки країна не може дозволити собі знову проходити через критичні випробування в осінньо-зимовий період.

16 червня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Також спікер Кремля стверджував, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Ев’ян-ле-Бен.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Зеленський також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

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Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).