Союз Європи зі Сполученими Штатами, ймовірно, все ще під загрозою, але в перший повний день саміту Великої сімки лідери продемонстрували свою готовність поводитися "ввічливо" з американським президентом Дональдом Трампом.

Як зазначає The New York Times, період «гнівних виступів» європейських лідерів із засудженням війни в Ірані підштовхнув Трампа оголосити про виведення частини американських військ з континенту.

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Попри всю гостру наполегливість минулого року, європейські лідери, схоже, дійшли висновку, що найкращий спосіб мати справу з президентом, який «деструктивно ставиться до влади, — це залицятися до нього». Як пише NYT, особливо, якщо вони все ще сподіваються взаємодіяти зі Сполученими Штатами щодо встановлення миру в Україні та інших «складних питань».

«Ми в одній команді», — написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, вітаючи Трампа з 80-річчям, хоча й із запізненням.

Такі примирливі слова здавалися б неправдоподібними ще тиждень тому, враховуючи розкол щодо Ірану, погрози Трампа захопити Гренландію та його регулярні залякування лідерів Європи, пише видання. Однак тепер американський президент представив принаймні контури мирної угоди з Іраном, і європейські лідери знову почали його «зачаровувати».

Президент Франції Еммануель Макрон, який був господарем зустрічі G7, задав тон у прагненні завоювати прихильність Трампа, запросивши його на вечерю до Версаля, щоб відсвяткувати 250-ту річницю незалежності Америки. Це нагадувало підхід, який Макрон застосовував під час першого президентського терміну Трампа, коли запросив його спостерігати за військовим парадом на Єлисейських полях. Ця стратегія знову спрацювала, пише NYT. Глава Білого дому, який має добре розрекламований інтерес до будівель, прикрашених золотом, захоплювався декором Версаля з позолотою.

«Європейці в приватних розмовах тепер загалом визнають, що не можуть просто перечекати Трампа і що в трансатлантичних відносинах відбулися доволі фундаментальні зміни. Але, звісно, цей розрив не дає європейцям альтернативного плану. Тому їм доводиться підтримувати добрі стосунки з Трампом», — сказав Джеремі Шапіро, директор Європейської ради з міжнародних відносин.

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Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Великої сімки (G7) відкрився у понеділок, 15 червня, у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявив напередодні президент Франції, головними темами порядку денного дня, що зібрала світових лідерів, є пошук шляхів для припинення війни РФ проти України, врегулювання ситуації з безпекою на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

16 червня на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд переговорів з українським лідером.