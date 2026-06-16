Трамп пожартував про забутий годинник Макрона, а Мелоні зізналась, що кинула курити: кулуарні розмови лідерів на саміті G7

На саміті вистачило часу і для невимушених розмов (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Світові лідери на саміті Групи семи (G7) у французькому Евіан-ле-Бен обговорюють найважчі глобальні виклики, проте в кулуарах знайшлося місце і для розмов на легкі теми.

Випадково увімкнені мікрофони зафіксували їхні невимушені бесіди про спорт, шкідливі звички та погоду. Про це повідомляє Associated Press.

Журналісти зібрали найцікавіші моменти кулуарних розмов за вівторок, 16 червня:

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Джорджа Мелоні кинула курити. Німецький канцлер Фрідріх Мерц поцікавився у прем'єр-міністерки Італії, чи мала вона вже ранкову сигарету. Мелоні емоційно підняла руки вгору і заявила, що повністю відмовилася від тютюну з першого травня.

Це викликало шквал оплесків та привітань від лідерів Великої Британії, Канади та Японії. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні навіть турботливо уточнив, чи використовує вона нікотиновий пластир.

Жарти Трампа про годинник Макрона. Президент Франції Еммануель Макрон після робочого обіду випадково забув свій годинник на столі. Це помітив канадський прем'єр Марк Карні й гукнув колегам: «Він залишив свій годинник тут!». На що Дональд Трамп під загальний сміх миттєво зреагував: «Якщо він пішов — віддайте його мені, віддайте!».

Загадкова згадка Гренландії. Трамп також заінтригував пресу своєю короткою реплікою у розмові з Президентом Європейської Ради Антоніу Коштою. Американський лідер пильно подивився на Кошту і сказав: «Ви розумієте? Гренландія». Контекст фрази залишився невідомим.

Спортивні розмови. Оскільки в Північній Америці саме триває Чемпіонат світу з футболу, лідери активно ділилися емоціями. Макрон згадував перемогу клубу ПСЖ у Лізі чемпіонів, а прем'єр Британії Кір Стармер захоплювався сенсаційною нічиєю збірної Кабо-Верде проти іспанців (0:0). Трамп, своєю чергою, хвалився боями UFC, які він провів у Білому домі на свій 80-й ювілей минулої неділі.

Також лідери обмінялися дипломатичними подарунками. Господар саміту Еммануель Макрон презентував усім колегам по персоналізованому велосипеду на честь майбутнього Чемпіонату світу з велоспорту у французьких Альпах (хоча відомо, що Трамп майже не тренується, окрім гри в гольф). А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який нещодавно мав суперечку з Трампом щодо війни в Ірані, подарував президенту США німецьку футбольну джерсі з номером 47 та його іменем. Мерц виклав фото у соцмережах із підписом: «Зрештою, ми в одній команді».

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп / Фото: Фрідріх Мерц / Х

Саміт G7 — що відомо про підсумки для України

За даними агентства Bloomberg, західні союзники констатують, що становище України на фронті стає дедалі сильнішим, тоді як Дональд Трамп, за інформацією журналістки DW, визнав, що російський диктатор Володимир Путін наразі перебуває у значно слабшій позиції. На цьому тлі європейські лідери закликали Трампа розглянути можливість організації прямих перемовин між Володимиром Зеленським та Путіним на території США під кураторством Вашингтона та Брюсселя.

Сам американський лідер після закритого раунду переговорів із Зеленським на полях G7 назвав зустріч «дуже хорошою» і безальтернативно заявив, що Росія має укласти мирну угоду. Трамп також анонсував можливість відновлення жорстких санкцій проти російської нафти, щойно США завершать укладання безпекової угоди з Іраном.

Український президент закликав G7 вдарити новими економічними санкціями по банківському та військовому секторах РФ, зазначивши, що з «далекобійними завданнями» (знищенням російських військових та нафтових об'єктів у тилу) Україна завдяки власним розробкам далі впорається сама. Водночас Зеленський підкреслив, що готовий до прямої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном для прискорення фіналу війни, хоча наразі Київ «не відчуває» реальної готовності Пекіна тиснути на Кремль.