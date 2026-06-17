ППО, тиск на РФ та енергетика: Зеленський озвучив найважливіші результати саміту G7 для України

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Франції, 16 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Лідери Великої сімки на саміті у Франції домовилися про посилення протиповітряної оборони України та погодили нові кроки для тиску на країну-агресора Росію, повідомив президент України Володимир Зеленський у середу, 17 червня.

Він заявив, що саміт приніс «важливі результати» для України.

«Найголовніше — ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості», — написав Зеленський у Telegram.

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Він додав, що Україна та Велика сімка мають спільне розуміння головних викликів та «глобальну єдність», що зменшує можливість РФ продовжувати війну.

Саміт G7 у Франції - головне

Саміт лідерів Великої сімки (G7) стартував 15 червня у курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Емманюеля Макрона, він триватиме до 17 червня включно.

16 червня відбулися закриті переговори між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою».

Згодом Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч із Трампом 17 червня.

Politico писало, що Трамп в обмін на допомогу Європи з Ормузькою протокою може піти на поступки щодо України. Президент США також здивував учасників саміту G7, оголосивши, що Штати знову введуть санкції проти нафтового сектора Росії.

У підсумковій заяві лідерів Сімки, опублікованій 17 червня, сказано, що країни домовилися запровадити нові санкції проти РФ та збільшити постачання систем ППО Україні.