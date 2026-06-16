У вівторок, 16 червня, у Франції проходить ключове засідання лідерів G7 за участю президента України Володимира Зеленського . Утім, розпочалося воно із майже годинним запізненням: як пише The Guardian , лідери несподівано довго чекали на Дональда Трампа, Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського.

Кореспондент The Guardian розповідає, що більшості лідерів «сімки» майже годину довелося чекати старту засідання в місті Ев’ян-ле-Бен. У залі, де мала розпочатися ключова зустріч, були відсутні президент США Дональд Трамп, господар саміту Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський, запрошений як гість зустрічі.



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Журналіст відзначив, що таке очікування для лідерів ЄС, Канади, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії, було «дуже незвичним» й «абсолютно дивним». За його спостереженнями, очільників країн кілька разів брифували про те, що зустріч може ось-ось розпочатися. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер намагався з’ясувати, що відбувається, запитуючи, чи «вони» проводять зустріч. «Але чим довше це триватиме, тим краще», — схоже, відповів йому прем'єр Канади Марк Карні, ймовірно про потенційну зустріч вісдутніх лідерів, пише видання.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Макрон проводили коротку двосторонню зустріч перед стартом засідання G7. Чи приєднався зрештою до неї Трамп — наразі невідомо.

Але згодом усі троє зайшли в залу разом, після чого лідери G7 таки розпочали засідання.

«Зрештою, затримка початку зустрічі G7 засвідчила, що це шоу однієї людини [Трампа]», — констатує журналіст The Guardian.

Зеленський і Трамп зайняли місця обабіч лідера Франції Еммануеля Макрона.

Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

«Ці незвичайні сцени засвідчили лише одне: попри всю об'єднану потужність G7, цей саміт фактично покликаний впоратися з однією людиною — президентом США Дональдом Трампом та його позиціями щодо актуальних питань», — підкреслює The Guardian.

Видання також пише, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспішив подарувати Дональду Трампу футболку національної збірної Німеччини з номером 47. Трамп є 47-м президентом США, а його країна нині разом із Мексикою та Канадою приймає футбольний Чемпіонат світу 2026.

Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

15−17 червня у французькому місті Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера проходит триденний саміт G7. Він зібрав лідерів найупливовіших семи держав світу — Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, — а також Європейського Союзу.

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Війна Росії проти України є однією з ключових його тем, а президент України Володимир Зеленський — гостем саміту. Як очікується, світові лідери разом із Зеленським спробують переконати Дональда Трампа схилити Росію до перемовин на базі п’яти умов для справедливого миру, які раніше узгодили з Україною очільники Британії, Німеччини та Франції.

У ніч проти 15 червня, коли стартував саміт, Росія масовано вдарила по Києву й атакувала Києво-Печерську лавру.