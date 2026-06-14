У Макрона і Трампа склалися непрості, але шанобливі стосунки, пише FT з посиланням на джерела (Фото: REUTERS/Al Drago)

Париж скоригував порядок денний саміту G7 таким чином, щоб уникнути невдоволення президента США Дональда Трампа та не допустити його передчасного від'їзду, як це сталося в Канаді у 2025 році.

Про це в неділю, 14 червня, пише Financial Times (FT).

Газета підкреслює, що президент Франції Еммануель Макрон та американський лідер Дональд Трамп на саміті G7, який відбудеться 15−17 червня у Франції, перевірять на міцність свої дружні стосунки, що похитнулися.

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Це буде перший подібний саміт з моменту початку війни проти Ірану, зазначає FT.

Дружні стосунки між Трампом і Макроном, що існували на початку їхніх перших термінів, були затьмарені жорсткими, прагматичними відносинами, встановленими Трампом на тлі війни проти Ірану та розбіжностей щодо повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

Незважаючи на це, Париж вніс зміни до порядку денного G7, щоб уникнути невдоволення американського лідера та запобігти зриву саміту або передчасному від'їзду Трампа, як це сталося в Канаді рік тому.

Саміт було перенесено на один день, щоб Дональд Трамп міг бути присутнім на турнірі зі змішаних єдиноборств у Білому домі в неділю. Макрон також запросив Трампа на вечерю 17 червня у Версальському палаці.

В Єлисейському палаці висловили впевненість, що саміт пройде успішно, незважаючи на напруженість. За словами французького чиновника, ім'я якого FT не називає, «міжнародна ситуація така, яка є, але ми показуємо, що можемо дійти згоди з важливих питань».

Однак, як вказує Макс Бергманн, директор програми Європа, Росія та Євразія у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, ризик зіткнень збільшився, оскільки змінилася геополітична ситуація.

За словами аналітика, якщо минулого року європейці були готові прийняти стратегію покірності, коли їхні лідери принижувалися перед президентом США, то зараз вони менш схильні до цього. Бергманн зазначив, що внутрішньополітичні інтереси низки європейських лідерів полягають у тому, щоб виступити проти Дональда Трампа.

У свою чергу Макрон вважає, що здатний з ним впоратися. Французький лідер і Трамп продовжують телефонувати один одному та листуватися, пише FT.

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За словами трьох європейських чиновників, у Макрона і Трампа сформувалися непрості, але шанобливі стосунки.

Спираючись на слова джерел, FT також зазначає, що Еммануель Макрон часто стикається з насмішками з боку Трампа. Наприклад, щодо свого акценту під час розмови англійською мовою. Втім, американський лідер цінує чіткість і послідовність свого французького колеги в критиці політики Білого дому, як під час приватних розмов, так і в публічних заявах.

За словами обізнаних джерел, відносини між Макроном і Трампом відносно стабільні. Як сказав у коментарі один із чиновників, «дружба між ними зникла, але в кімнаті зберігається певна взаємна повага, нехай і з неохотою».

У 2025 році президент США Дональд Трамп покинув саміт Великої сімки в Канаді ввечері 16 червня — за день до закінчення заходу. У матеріалі газети The Wall Street Journal зазначалося, що Трамп вирішив повернутися до Вашингтона, не зустрівшись із президентом України Володимиром Зеленським, як було заплановано раніше.

Газета Financial Times, посилаючись на джерела, писала, що Трамп вирішив достроково покинути саміт G7 через неприязнь до президента Франції Еммануеля Макрона та незацікавленість у зустрічі з президентом Зеленським.

17 червня телеканал CNN з посиланням на прес--секретаря Білого дому Керолайн Левітт повідомив, що президент США вирішив достроково покинути саміт G7 і повернутися до Вашингтона у зв’язку з розвитком ситуації на Близькому Сході — загостренням бойових дій між Іраном та Ізраїлем.

52-й саміт G7 відбудеться 15−16 червня 2026 року в місті Евіан-ле-Бан (Франція). 4 червня Трамп підтвердив участь у саміті.