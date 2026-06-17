Лідери G7 та гості саміту перед гала-вечерею, президент США Дональт Трамп у центрі фото (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

У середу, 17 червня, у французькому місті Ев'ян-ле-Бен завершується триденний саміт G7 , який став для України ще однією можливістю домогтися підтримки США у спробах схилити Росію до реальних переговорів про завершення війни на умовах Києва та країн Європи.

Ці зусилля не були марними. У підсумковій заяві саміту щодо геополітики Група семи пообіцяла чинити тиск на військову економіку Росії та посилити санкції проти її нафтогазового сектору. Лідери країн також відзначили «стійкість та прогрес України на полі бою протягом останніх місяців» і наголосили на тому, що завдяки цьому нині у війні виник «новий імпульс».

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«Ми домовилися збільшити постачання [Україні — ред.] засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також далекобійних спроможностей. Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволяють наростити військове виробництво в країні», — йдеться в документі.

Фото: DOMINIQUE JACOVIDES/Pool via REUTERS

З огляду на те, скільки разів саміти за участю Дональда Трампа завершувалися демаршами США і його відмовою підтримати спільну позицію країн G7, цього разу західні країни, схоже, змогли знайти аргументи у своїх спробах довести Трампу необхідність тиснути на Росію, а не на Україну для завершення війни. І хоча раніше Трамп неодноразово міняв свої дії, рішення і заяви на протилежні, цього разу настрої європейських дипломатів за підсумками саміту були «несподівано оптимістичними», дізнався Politico.

За даними видання, за зачиненими дверима Трамп був «більш поступливим», аніж у своїх публічних коментарях, та фактично погодився на «послугу за послугу»: підтримку інших країн G7 у розблокуванні Ормузької протоки після його угоди з Іраном в обмін на американську підтримку позиції Європи щодо України і тиску на РФ. На зустрічах були присутні й лідери країн Близького Сходу.

Британська The Guardian, описуючи події та атмосферу саміту, констатувала, що це було «шоу однієї людини [Трампа]» — після того, як лідерам G7 довелося майже годину чекати початку присвяченого Україні засідання у вівторок. Йому передувала неанонсована раніше тристороння зустріч господаря саміту Еммануеля Макрона і президента України Володимира Зеленського з Трампом.

Дональд Трамп на саміті G7 / Фото: REUTERS/Christian Hartmann/Pool

«Ці незвичайні сцени [доки решта лідерів намагалися заповнити довге очікування неформальним спілкуванням] засвідчили лише одне: попри всю об'єднану потужність G7, цей саміт фактично покликаний упоратися з однією людиною — президентом США Дональдом Трампом і його позиціями щодо актуальних питань», — констатувала The Guardian.

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Відомо, що європейські лідери закликали Трампа організувати переговори між Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у США. На саміті вони також відстоювали узгоджені з Україною раніше п’ять позицій для досягнення справедливого миру.

Після того, як Трамп назвав зустріч із Зеленським «дуже хорошою» і публічно визнав, що Росія має укласти мирну угоду, Politico констатував, що цього разу американський президент «простягнув Україні оливкову гілку на саміті G7 — хоча й за певну ціну [підтримка Європи його угоди щодо Ірану]».

«Піднесений настрій у питанні війни в Україні [на саміті G7] різко контрастує із зустріччю Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті минулого року, коли йому сказали, що він не має жодних важелів впливу в потенційних мирних переговорах з Росією», — озвучує схожий висновок Reuters.

Агентство із посиланням на дипломатичні джерела також відзначило, що тон переговорів за зачиненими дверима був «конструктивним», а Зеленський зробив «психологічно вдалий» крок, показавши Трампу фотографії наслідків удару по Києво-Печерській лаврі. Журналістка німецької DW також повідомляла із посиланням на власні джерела, як Трамп нарешті визнав, що нині Росія перебуває у слабшому становищі, ніж раніше.

Тож наразі, як пише Politico, західні держави сподіваються «міцно втримати» Трампа в своєму таборі напередодні важливого саміту НАТО, який відбудеться на початку липня в столиці Туреччини Анкарі. «Здається, поки що це працює», — резюмував Politico.

NV зібрав найяскравіші фото ключових днів саміту G7 у французькому Ев’ян-Ле-Бен на березі Женевського озера.

Лідери G7 та очільники країн Близького Сходу / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Фрідріх Мерц, Дональд Трамп, Джорджія Мелоні та Антоніу Кошта на саміті G7 / Фото: REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер / Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Дональд Трамп допомагає дружині Еммануеля Макрона Бріжит Макрон зійти з подіума для фотографувань на саміті G7 / Фото: REUTERS/Isabel Infantes/Pool

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Рукостискання еміра Катару шейха Таміма бін Хамад Аль-Тані і Трампа / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Isabel Infantes/Pool

Трамп, Макрон і Зеленський перед початком ключових перемовин на саміті G7 / Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні / Фото: REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подарував Трампу футболку німецької збірної із номером 47 (Трамп є 47-м президентом США, а його країна разом з Мексикою і Канадю нині приймає ЧС-2026 з футболу) / Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Канадський прем'єр Марк Карні показує Дональд Трампу забутий годинник Еммануеля Макрона під час робочого ланчу на G7 / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Американська делегація на саміті G7 / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Трамп жестикулює під час засідання G7 у вівторок, 16 червня / Фото: REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Традиційне "сімейне" фото лідерів G7 / Фото: REUTERS/Isabel Infantes/Pool

Фрідріх Мерц та Володимир Зеленський / Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Бріжит Макрон очолює прогулянку-екскурсію для перших леді для джентельменів, що долучилися до лідерів країн на саміті G7 / Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Бріджит Макрон, Діана Фокс Карні (дружина очільника Канади), Рейчел Руто (перша леді Кенії), Шарлотта Мерц (дружина Фрідріха Мерца), Гайко фон дер Ляєн (чоловік очільниці Єврокомісії), Розанжела да Сілва (перша леді Бразилії) на прогулянці / Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Зеленський спілкується із журналістами / Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Еммануель Макрон і прем'єр Індії Нарендра Моді / Фото: REUTERS/Isabel Infantes/Pool

Кір Стармер і Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Christian Hartmann T

Лідери G7 з чоловіками і дружинами перед гала-вечерю / Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Учасники та гості саміту G7 перед гала-вечерею / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Володимир Зеленський і Нарендра Моді / Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Дональд Трамп жестикулює на саміті G7 / Фото: REUTERS/Christian Hartmann