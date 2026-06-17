«Шоу однієї людини». Як лідери G7 намагалися втримати Трампа на боці України і що з цього вийшло — фоторепортаж
Лідери G7 та гості саміту перед гала-вечерею, президент США Дональт Трамп у центрі фото (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
У середу, 17 червня, у французькому місті Ев'ян-ле-Бен завершується триденний саміт G7, який став для України ще однією можливістю домогтися підтримки США у спробах схилити Росію до реальних переговорів про завершення війни на умовах Києва та країн Європи.
Ці зусилля не були марними. У підсумковій заяві саміту щодо геополітики Група семи пообіцяла чинити тиск на військову економіку Росії та посилити санкції проти її нафтогазового сектору. Лідери країн також відзначили «стійкість та прогрес України на полі бою протягом останніх місяців» і наголосили на тому, що завдяки цьому нині у війні виник «новий імпульс».
«Ми домовилися збільшити постачання [Україні — ред.] засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також далекобійних спроможностей. Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволяють наростити військове виробництво в країні», — йдеться в документі.
З огляду на те, скільки разів саміти за участю Дональда Трампа завершувалися демаршами США і його відмовою підтримати спільну позицію країн G7, цього разу західні країни, схоже, змогли знайти аргументи у своїх спробах довести Трампу необхідність тиснути на Росію, а не на Україну для завершення війни. І хоча раніше Трамп неодноразово міняв свої дії, рішення і заяви на протилежні, цього разу настрої європейських дипломатів за підсумками саміту були «несподівано оптимістичними», дізнався Politico.
За даними видання, за зачиненими дверима Трамп був «більш поступливим», аніж у своїх публічних коментарях, та фактично погодився на «послугу за послугу»: підтримку інших країн G7 у розблокуванні Ормузької протоки після його угоди з Іраном в обмін на американську підтримку позиції Європи щодо України і тиску на РФ. На зустрічах були присутні й лідери країн Близького Сходу.
Британська The Guardian, описуючи події та атмосферу саміту, констатувала, що це було «шоу однієї людини [Трампа]» — після того, як лідерам G7 довелося майже годину чекати початку присвяченого Україні засідання у вівторок. Йому передувала неанонсована раніше тристороння зустріч господаря саміту Еммануеля Макрона і президента України Володимира Зеленського з Трампом.
«Ці незвичайні сцени [доки решта лідерів намагалися заповнити довге очікування неформальним спілкуванням] засвідчили лише одне: попри всю об'єднану потужність G7, цей саміт фактично покликаний упоратися з однією людиною — президентом США Дональдом Трампом і його позиціями щодо актуальних питань», — констатувала The Guardian.
Відомо, що європейські лідери закликали Трампа організувати переговори між Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у США. На саміті вони також відстоювали узгоджені з Україною раніше п’ять позицій для досягнення справедливого миру.
Після того, як Трамп назвав зустріч із Зеленським «дуже хорошою» і публічно визнав, що Росія має укласти мирну угоду, Politico констатував, що цього разу американський президент «простягнув Україні оливкову гілку на саміті G7 — хоча й за певну ціну [підтримка Європи його угоди щодо Ірану]».
«Піднесений настрій у питанні війни в Україні [на саміті G7] різко контрастує із зустріччю Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті минулого року, коли йому сказали, що він не має жодних важелів впливу в потенційних мирних переговорах з Росією», — озвучує схожий висновок Reuters.
Агентство із посиланням на дипломатичні джерела також відзначило, що тон переговорів за зачиненими дверима був «конструктивним», а Зеленський зробив «психологічно вдалий» крок, показавши Трампу фотографії наслідків удару по Києво-Печерській лаврі. Журналістка німецької DW також повідомляла із посиланням на власні джерела, як Трамп нарешті визнав, що нині Росія перебуває у слабшому становищі, ніж раніше.
Тож наразі, як пише Politico, західні держави сподіваються «міцно втримати» Трампа в своєму таборі напередодні важливого саміту НАТО, який відбудеться на початку липня в столиці Туреччини Анкарі. «Здається, поки що це працює», — резюмував Politico.
NV зібрав найяскравіші фото ключових днів саміту G7 у французькому Ев’ян-Ле-Бен на березі Женевського озера.