Трамп і Зеленський можуть зустрітися на полях саміту G7 у Франції

Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського в Білому домі у Вашингтоні, 17 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 у Франції та можуть провести зустріч у кулуарах заходу. Про це на умовах анонімності розповів посадовець Білого дому під час розмови з журналістами, повідомляє Суспільне .

Дональд Трамп прибуде до Франції в понеділок, 15 червня, і того ж вечора проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

16 червня американський лідер візьме участь у робочій сесії країн G7, до якої також долучиться Володимир Зеленський.

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Водночас у Вашингтоні зазначають, що окремої двосторонньої зустрічі між Трампом і Зеленським наразі не заплановано, однак не виключають, що вони можуть перетнутися під час заходу.

Представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що головним пріоритетом президента Трампа залишається якнайшвидше завершення війни.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив лідерів країн Близького Сходу та президента України на саміт G7, який проходитиме в Евіані 15−17 червня.

11 червня агенція Bloomberg з посиланням на джерела повідомляла, що європейські лідери на саміті G7, що відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Зазначалося, що Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів за межами умов, що виникли після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Остання зустріч Трампа і Зеленського відбулася 28 грудня 2025 року в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді за участі делегацій обох країн.

За підсумками зустрічі Трамп і Зеленський назвали її чудовою та продуктивною, однак підкреслили, що найпроблемніші питання — серед яких статус Донбасу і кардинально різні позиції РФ і України щодо захоплених окупантами терторій — залишаються невирішеними.