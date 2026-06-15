Сьогодні у Франції стартує саміт G7: Трампа намагатимуться переконати схилити Росію до перемовин на умовах України та Європи

Сьогодні у Франції стартує триденний саміт G7 , який збере представників найпливовіших семи держав світу - Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, - а також Європейського Союзу. Війна Росії проти України буде однією з ключових його тем. Президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт. У ніч проти 15 червня, коли стартує саміт, Росія масовано вдарила по Києву й атакувала Києво-Печерську лавру .

Саміт проведуть у французькому місті Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера 15−17 червня. Його дати довелося підлаштувати так, щоб 14 червня президент США Дональд Трамп міг помпезно відсвяткувати у Вашингтоні своє 80-річчя і день прапора США, зокрема провести турнір боїв UFC на галявині перед Білим домом.

Реклама

Вже традиційно саме Трамп може стати найбільшим джерелом розбрату на саміті G7, тож Франція на правах організатора зробила все, щоб цього уникнути. Як пише Reuters, французькі чиновники відмовилися від планів підписання спільного заключного комюніке за підсумками саміту. Натоміть планується узгодження спільних заяв з таких питань, як критично важливі корисні копалини, міграція та незаконний обіг наркотиків.

Утім, домінантними темами зустрічі G7 все ж стануть Україна та Близький Схід, констатує агентство.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше повідомив, що запросив на саміт українського лідера Володимира Зеленського, щоб «відновити консенсус» у межах G7 на підтримку України щодо різних аспектів війни з Росією, включно з необхідністю переговорів.

«Європейські дипломати розглядають саміт як можливість переконати Трампа, що пропозиції США щодо [мирної] угоди були надто вигідними для Москви. Європейські країни також хочуть просигналізувати про свою до взаємодії з Москвою, одночасно посилюючи санкції [проти РФ] та посилюючи військову підтримку України, щоб наголосити на тому, що, на їхнє переконання, прогрес блокує Росія, а не Київ», — пише Reuters.

Агентство Вloomberg також повідомляло, що на саміті у Франції європейські лідери сподіватимуться залучити Трампа до плану щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів поза контекстом зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Лідери провідних країн ЄС сподіваються посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів в найближчі місяці.

Реклама:

7 червня під час візиту Зеленського в Лондон лідери Британії, Німеччини та Франції визначили п’ять умов для справедливого миру в Україні, на яких вочевидь наполягатимуть і під час дискусій з Трампом на саміті G7:

негайне та повне припинення вогню;

нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів;

після набрання чинності перемир’я Україна має отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки на основі зобов’язань, взятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року — це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні;

російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить війну та не компенсує Україні збитки;

у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки: елементи переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно країн-членів ЄС та НАТО.

За кілька днів до саміту G7 посли Британії, Франції та Німеччини передали заступнику глави МЗС РФ Михайлу Галузіну ці умови мирного врегулювання війни в Україні.

А оскільки перемовини під егідою США зайшли у глухий кут та відійшли на другий план для Білого дому через війну в Ірані, європейські країни нині вбачають можливість відігравати більш значну роль у формуванні переговорного процесу, констатують міжнародні агенції.

Водночас тональність саміту «сімки» і поведінки Трампа може бути продиктована подіями на Близькому Сході, де США протягом кількох місяців намагалися домогтися угоди з Іраном. Вашингтон оголосив про досягнення угоди в ніч проти 15 червня, Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки.

Реклама:

Президент США їде у Францію після численних випадів і критики проти своїх найближчих союзників по НАТО, яких він звинуватив у нібито небажанні долучитися до американської військової кампанії в Перській затоці.

Франція запросила на саміт представників Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратві та Катару — близькосхідних країн і союзників США, які напряму постраждали від війни з Ірану. Також на саміті G7 буде присутній Єгипт, ще один ключовий гравець у посередницьких зусиллях.

Натомість президент України Володимир Зеленський і господар саміту, президент Франції Еммануель Макрон 9 червня узгодили позиції перед зустріччю та обговорили подальші дипломатичні кроків для наближення завершення війни Росії проти України. Зеленський заявив, що очікує «сильних результатів цієї міжнародної зустрічі».

14 червня Зеленський провів телефонну розмову Трампом, привітавши його з 80-річчям та окресливши свої очікування від зустрічі з президентом США в межах саміту G7.

«Я привітав Президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів», — зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що обговорив з Трампом, що може допомогти наблизити мир зараз, та поінформував його про останні події на полі бою та зміцнення позиції України. «Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», — повідомив Зеленський.

Реклама:

До цього британська The Guardian повідомляла, що двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського на саміті G7 наіймовірніше не буде.

Як зазначає Reuters, за підсумками саміту G7 «не очікується жодних проривних рішень з ключових питань», які включають також подолання глобальних економічних дисбалансів та постачання критично важливих корисних копалин з-поза меж Китаю.