Медійна команда президента Франції Еммануеля Макрона обрала оригінальний спосіб вітати лідерів країн Великої сімки на саміті в місті Ев’ян-ле-Бен, що розпочався 15 червня.

Команда французького президента опублікувала відео з прибуття лідерів G7 під популярні пісні, написані артистами з їхніх країн.

Для публікації фото Володимира Зеленського з Макроном обрали Мелодію Мирослава Скорика, написану до фільму Високий перевал 1981 року.

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Відео з Дональдом Трампом опублікували під Love Is A Long Road американського співака Тома Петті. У 2020 році президент США використовував музику цього артиста у своїй передвиборчій кампанії. Тоді родина Петті заборонила йому це робити, бо покійний музикант виступав проти расизму та дискримінації.

Для лідерки Італії Джорджи Мелоні обрали популярну Felicità Аль Бано і Роміни Пауер. Бано роками підтримує російську агресію, зокрема стверджував, що «Україна завжди була під юрисдикцією Росії, а НАТО її захопило».

Очільників Європейського союзу — Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Коста — вийшли під L’Hymne à la Joie французького гурту The CNK.

Саундтрек до фільму 007: І цілого світу замало у виконанні Королівської філармонічного оркестру у Лондоні обрали для премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера.

Санае Такаїчі, яка славиться своєю любовʼю до рок-музики, вийшла під інструментальний трек Arigato від Nxnja. Для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца обрали Lieblingsmensch німецької артистки Namika.

Лідер Канади вийшов під J’irai où tu iras легендарної Селін Діон.

Президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сіса, який також прибув до міста Ев’ян-ле-Бен, зустріли піснею Helwa Ya Baladi італійської співачки Dalida, яка провела своє дитинство в Каїрі.

Загальне фото лідерів G7 команда Макрона опублікувала під хіт легендарних The Beatles Come Together.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

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У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером, який має відбутися пізніше того ж дня.



Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.