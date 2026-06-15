У французькому місті Ев’ян-ле-Бен у понеділок, 15 червня, відкрився саміт G7 . Головними питаннями порядку денного заявлені завершення війни в Україні, ситуація на Близькому Сході та відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомив напередодні відкриття саміту президент Франції Еммануель Макрон.

Він запевнив, що учасники саміту підтвердять «підтримку Україні, її енергетичної інфраструктури та її оборонних зусиль».

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«Ми також працюватимемо над створенням умов для переговорів, які могли б призвести до тривалого миру», — зауважив Макрон.

У Ев’ян-ле-Бен зустрінуться представники так званої Великої сімки — Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії, США, а також Європейського Союзу.

У дискусії щодо ситуації з Іраном також візьмуть участь Єгипет і країни Перської затоки, як-от Катар і ОАЕ.

Саміт G7 триватиме до 17 червня, і президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися в Ев’ян-ле-Бен.

«Там будуть присутні [президент США Дональд] Трамп і [президент Франції Еммануель] Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом. Європа та Сполучені Штати дійшли згоди, а Росія знову продемонструвала, що… вони не готові говорити», — сказав Зеленський.

13 червня Суспільне з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомило, що президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 та можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

14 червня The Guardian написало, що і Трамп, і Зеленський візьмуть участь у саміті G7, однак їхньої окремої зустрічі не відбудеться.