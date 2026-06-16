«Ми за тисячі миль звідти». Трамп заявив, що США не мають жодного стосунку до війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного стосунку до війни РФ проти України. Про це він сказав у вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 під час спілкування з журналістами.

«Дивіться, ми не маємо до цього жодного стосунку. Це ніяк на нас не впливає, окрім того, що ми продаємо зброю Україні. Ми знаходимося за тисячі миль звідти», — заявив глава Білого дому.

Реклама

The New York Times пише, що саміт G7 мав на меті знову привернути увагу до війни в Україні, однак Трамп фактично знизив очікування щодо активної участі Вашингтона.

Видання додає, що хоч би якими ввічливими не були обміни думками між Трампом та європейцями на саміті, мало що свідчило про те, що вони змінили погляди президента США щодо участі у переговорах про завершення війни РФ проти України.

Водночас агенція Bloomberg писала, що коментарі Трампа після зустрічі з українським президентом не містили характерних вимог про капітуляцію, що могло свідчити про помітну зміну в оцінках ситуації порівняно з підходом, який він демонстрував після зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним в Анкориджі у 2025 році.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером.



Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.

Реклама:

За даними джерел Bloomberg, під час зустрічі з главою Білого дому президент України показав йому фотографії зруйнованого Успенського собору в Києві. Співрозмовник видання описав реакцію Трампа як «зворушену».

Видання Guardian повідомило, що європейські лідери на саміті G7 закликали Дональда Трампа розглянути можливість організувати переговори між президентом України Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним на території США.

Ввечері 16 червня Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч з Трампом 17 червня.