Трамп заявив, що Зеленський і Путін «хочуть щось зробити, але не знають, як»

Своїми висновками американський лідер поділився під час пресконференції за підсумками саміту G7 в Евіані у середу, 17 червня, пише The Guardian.

Спілкуючись із журналістами, Трамп натякнув на близькі зміни у завершенні війни, зазначивши, що «щось має статися». За його оцінкою, Росія як сторона, що веде наступ, наразі зазнає значно більших втрат серед особового складу, ніж Україна.

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Американський президент назвав бесіду з Путіним «дуже хорошою», а діалог із Зеленським — «дуже-дуже хорошою розмовою».

«Я думаю, що вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити», — підкреслив Трамп.

Зустріч Трампа та Зеленського — що відомо

Саміт лідерів Великої сімки (G7) проходив із 15 по 17 червня 2026 року у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен. 16 червня відбулися закриті двосторонні переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Це була їхня перша особиста зустріч за останні майже чотири місяці, про яку глава Білого дому згодом відгукнувся надзвичайно схвально. За підсумками засідань Володимир Зеленський повідомив, що лідери G7 досягли згоди щодо суттєвого посилення української протиповітряної оборони та погодили спільні нові кроки для посилення економічного й політичного тиску на країну-агресора РФ.