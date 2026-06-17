Макрон: Трамп закликав G7 зайняти більш жорстку позицію, щоб Україна повернула окуповані території

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп під час саміту G7 виступив із закликом зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, щоб Україна змогла повернули окуповані території.

Про це він сказав у середу, 17 червня, на полях саміту G7.

За словами Макрона, підсумкова декларація саміту підтверджує територіальну цілісність України та закріплює позицію, що саме Україна має визначати підхід до територіальних питань.

Реклама

«Якби ми були на місці України, ми б не терпіли, щоб хтось інший приймав це рішення за нас. І саме це ми підтримали — cаме українці обговорюватимуть свою територію. Але президент Трамп також дуже чітко сказав, що нам потрібно зайняти набагато жорсткішу позицію, і територія має повернутися до України. І він має рацію. Тож ми підтримуємо цілісність української території, і це позиція G7», — сказав французький президент.

Макрон додав, що Росія не демонструє реальної готовності до завершення війни, а відмова диктатора РФ Володимира Путіна приїхати на обговорення лише підтверджує це.

«Ми всі сказали, що збираємося збільшити нашу підтримку України. Ми всі сказали, що посилюватимемо тиск на Росію, і ми всі сказали, що повинні йти цим шляхом. І це справжня зміна. Це справжня зміна порівняно з тим, що ми бачили останніми місяцями, не з європейського боку, а з боку членів G7 та всіх тих, хто покликаний підтримувати Україну», — наголосив він.

За словами Макрона, саміт продемонстрував «глибоку зміна підходу, бажання, волю з боку Сполучених Штатів співпрацювати з європейцями для підтримки України».

Саміт G7 у Франції — головне

Саміт лідерів Великої сімки (G7) стартував 15 червня у курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Емманюеля Макрона, він триватиме до 17 червня включно.

16 червня відбулися закриті переговори між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою».

Згодом Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч із Трампом 17 червня.

Politico писало, що Трамп в обмін на допомогу Європи з Ормузькою протокою може піти на поступки щодо України. Президент США також здивував учасників саміту G7, оголосивши, що Штати знову введуть санкції проти нафтового сектора Росії.

Реклама:

У підсумковій заяві лідерів Сімки, опублікованій 17 червня, сказано, що країни домовилися запровадити нові санкції проти РФ та збільшити постачання систем ППО Україні.