Трамп погодився з тим, що Росія не виявляла бажання брати участь у мирних переговорах — Макрон

17 червня, 19:13
Росія не демонструє готовності до мирного процесу, заявив Макрон (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Росія не демонструє готовності до мирного процесу, заявив Макрон (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп, як і інші лідери G7, погодилися з тим, що Росія не виявляла бажання брати участь у мирних переговорах.

Про це він сказав у середу, 17 червня, на полях саміту G7, повідомляє Clash Report і Guardian.

«США виявили ініціативу щодо переговорів, але якими були результати, якою була відповідь РФ? Жодної. Європейці також спробували комунікувати з Росією. І що сталось? Нічого. Тоді [президент Володимир] Зеленський заявив, що готовий до переговорів. Що сказав [диктатор РФ Володимир] Путін? „Ні“. Президент Трамп, як і всі ми, погодився з тим, що з боку Росії не було серйозного бажання проводити мирні переговори чи обговорення», — зазначив Макрон.

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За словами Макрона, підсумкові висновки саміту G7 щодо України відображають «досить далекосяжну» підтримку Києва та свідчать про «дуже глибоку зміну підходу», зокрема про «чітку готовність» США до тіснішої співпраці з європейськими партнерами.

Французький президент також заявив, що задоволений результатами саміту G7, який завершився «злагодженістю» щодо України, назвавши це «справжнім прогресом».

Агентство Вloomberg повідомляло, що на саміті у Франції європейські лідери сподіватимуться залучити Трампа до плану щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів поза контекстом зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Лідери провідних країн ЄС сподіваються посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів у найближчі місяці.

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7 червня під час візиту Зеленського в Лондон лідери Британії, Німеччини та Франції визначили п’ять умов для справедливого миру в Україні, на яких вочевидь наполягатимуть і під час дискусій з Трампом на саміті G7:

  • негайне та повне припинення вогню;
  • нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів;
  • після набрання чинності перемир’я Україна має отримати надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки на основі зобов’язань, взятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року — це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні;
  • російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить війну та не компенсує Україні збитки;
  • у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки: елементи переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно країн-членів ЄС та НАТО.
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За кілька днів до саміту G7 посли Британії, Франції та Німеччини передали заступнику глави МЗС РФ Михайлу Галузіну ці умови мирного врегулювання війни в Україні.

А оскільки перемовини під егідою США зайшли у глухий кут та відійшли на другий план для Білого дому через війну в Ірані, європейські країни нині вбачають можливість відігравати більш значну роль у формуванні переговорного процесу, констатують міжнародні агенції.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Саміт G7 Еммануель Макрон Дональд Трамп Війна Росії проти України Переговори з Росією

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