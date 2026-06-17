«Могли б сильно все ускладнити». Трамп на пресконференції G7 подякував Сі Цзіньпіну і Путіну

Під час пресконференції на завершення саміту G7 Трамп дякував очільникам КНР та РФ (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції на завершення саміту лідерів G7 у місті Евіан-ле-Бен подякував російському диктатору Володимиру Путіну та очільнику КНР Сі Цзіньпіну.

Про це написало The Guardian у середу, 17 червня.

Зокрема Трамп дякував за збереження Росією та Китаєм нейтралітету щодо Ірану — мовляв, інакше «вони могли б сильно все нам ускладнити».

Реклама

Також Трамп висловив сподівання, що Європа «знайде свій шлях», оскільки вона «переживає багато важких часів», пов’язаних з проблемами енергетики та імміграції.

І заявив, що з нетерпінням чекає на «дуже особливу» вечерю з президентом Франції Еммануелем Макроном і хоче побачити Версальський палац, бо там «багато золота».

17 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G7, що завершився у курортному місті Евіан-ле-Бен заявив, що президент США Дональд Трамп — як і інші лідери Великої сімки — погодився з тим, що Росія не виявляла бажання брати участь у мирних переговорах з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив спільну декларацію G7 про підтримку України. Він зазначив, що Велика сімка дійшла згоди вперше від початку другої президентської каденції Дональда Трампа.

16 червня в межах саміту в Евіані відбулися закриті переговори між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Це була їхня перша зустріч за декілька місяців, Трамп відгукнувся про неї схвально і наголосив, що «Росія мусить укласти мирну угоду».

Так само 16 червня видання Politico з посиланням на високопоставлених дипломатів Євросоюзу написало, що Трамп може піти на поступки щодо України в обмін на допомогу країн Великої сімки з Ормузькою протокою.