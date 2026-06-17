Диктатор Володимир Путін не готовий домовлятися про припинення війни в Україні . Водночас президент США Дональд Трамп поки не має вагомих важелів впливу для встановлення миру, вважає керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

«Ми маємо спільну позицію Німеччини, Франції, Британії та України про те, що Захід надає нам зброю і підтримує ідею зупинки війни по лінії фронту. Переговори цієї четвірки з Трампом були саме про це», — заявив Денисенко, підсумовуючи результати зустрічі лідерів Великої сімки у Франції.

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Аналітик вважає, що якщо Трамп погодиться на цю формулу, (а він, ймовірно, погоджується), це означає, що тиск на Росію «передбачає на 90% зброю для України і 10% все інше».

«Поки переговорне вікно можливостей (в значенні завершення війни) більш закрите, ніж відкрите. Але ситуація дуже динамічно змінюється. Зараз, справді, дещо прискорюється час», — написав експерт.

Він додав, що Путін зараз «знаходиться на роздоріжжі», адже в його оточенні залишається все менше тих, хто хоче продовження війни.

«Після ПМЕФ [Петербурзький міжнародний економічний форум] я все більше запевнююся, що Путін знаходиться на роздоріжжі: або йому остаточно зануритися в ванну власних ілюзій про реальність або ж вийти з цієї ванни. Він має більш ніж достатньо джерел інформації. Але, як і в 2022 році. Він, схоже, хоче чути те, що він хоче чути», — написав Денисенко.

Країни Великої сімки (G7) на саміті в Евіан-ле-Бен (Франція) домовилися запровадити нові санкції проти країни-агресора РФ — зокрема, проти російського газу і нафти. Також лідери країн G7 заявили, що «високо цінують стійкість України та її успіхи на полі бою, досягнуті за останні місяці», а також «підкреслюють, що зараз там спостерігається нова динаміка». Далі — у Великій сімці пообіцяли продовжити підтримку України у сфері енергетики, щоб «допомогти країні пережити майбутню зиму».

Наразі до G7 входять Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Італія, Японія та Канада.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Великої сімки (G7) відкрився у понеділок, 15 червня, у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявив напередодні президент Франції, головними темами порядку денного дня, що зібрала світових лідерів, є пошук шляхів для припинення війни РФ проти України, врегулювання ситуації з безпекою на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

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16 червня на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд переговорів з українським лідером.