Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив спільну декларацію G7 про підтримку України, ухвалену на саміті у французькому Евіані .

Про це написала The Guardian у середу, 17 червня.

«Це перший випадок з часу вступу на посаду президента Трампа, коли ми опублікували спільну декларацію на саміті G7 та дійшли згоди щодо головних питань зовнішньої політики та політики безпеки нашого часу. Я вважаю це справжнім успіхом», — заявив Мерц.

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«Це задає новий тон, зокрема щодо трансатлантичної єдності та рішучості», — зауважив канцлер Німеччини.

Саміт G7 у Франції - головне

Саміт лідерів Великої сімки (G7) проходив з 15 до 17 червня у Франції, у курортному місті Евіан-ле-Бен.

16 червня там відбулися закриті переговори між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Це була їхня перша зустріч за декілька місяців, і Трамп відгукнувся про неї схвально.

Володимир Зеленський зазначив, що лідери G7 домовилися про посилення протиповітряної оборони України та погодили нові кроки для тиску на країну-агресора РФ.

Так само 16 червня президент України зустрівся з канцлером ФРГ Фрідріхом Мерцом. «Говорили про оборонну підтримку України, передусім про подальше посилення нашої ППО, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних санкцій», — уточнив Зеленський.