Нові санкції проти РФ та засоби ППО: що пообіцяли Україні в підсумковій заяві саміту G7 у Франції

Лідери країн G7 заявили, що «єдині у непохитній підтримці України, яка відстоює свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність» (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Про це йдеться в підсумковій заяві лідерів G7, опублікованій 17 червня.

«Ми зобов’язуємося чинити тиск на військову економіку Росії. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, включаючи заходи проти нафтогазового сектору. Ми вважаємо, що зараз настав відповідний момент для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп досяг угоди, яку ми підтримуємо, щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці», — йдеться в документі.

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Крім того, лідери країн G7 заявили, що «єдині у непохитній підтримці України, яка відстоює свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність».

«Ми домовилися збільшити постачання [Україні — ред.] засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів дальньої дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволяють наростити військове виробництво в країні», — йдеться в документі.

Також лідери країн G7 заявили, що «високо цінують стійкість України та її успіхи на полі бою, досягнуті за останні місяці», а також «підкреслюють, що зараз там спостерігається нова динаміка».

Далі — у Великій сімці пообіцяли продовжити підтримку України у сфері енергетики, щоб «допомогти країні пережити майбутню зиму».

Наразі до G7 входять Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Італія, Японія та Канада.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів «Великої сімки» (G7) відкрився у понеділок, 15 червня, у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявив напередодні президент Франції, головними темами порядку денного дня, що зібрала світових лідерів, є пошук шляхів для припинення війни РФ проти України, врегулювання ситуації з безпекою на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд переговорів з українським лідером.

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Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю державного секретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умерова, підкреслив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.

За даними джерел Bloomberg, під час зустрічі з главою Білого дому президент України показав йому фотографії зруйнованого Успенського собору в Києві. Співрозмовник видання охарактеризував реакцію Трампа як «зворушливу».

Видання Guardian повідомило, що європейські лідери на саміті G7 закликали Дональда Трампа розглянути можливість організації переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним на території США.

Увечері 16 червня Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч із Трампом 17 червня.

16 червня видання Politico з посиланням на високопоставлених дипломатів Євросоюзу повідомило, що за закритими дверима на саміті G7 президент США проявив помітну готовність до компромісу — прагнучи заручитися як словесною, так і матеріальною підтримкою американської угоди з Іраном.

«Йому (Трампу — ред.) знадобляться ресурси союзників з „Великої сімки“ та інших країн… для розмінування Ормузької протоки», — зазначив один із провідних дипломатів ЄС.

Натомість з боку Трампа «мають бути певні поступки щодо України», підсумувало джерело.