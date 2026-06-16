Лідери країн G7 , які зустрілися сьогодні у Франції, домовилися «посилити тиск» на Москву за допомогою енергетичних санкцій, повідомляє французьке агентство AFP із посиланням на дипломатичне джерело.

Згоди щодо цього питання було досягнуто у французькому місті Ев’ян-ле-Бен на полях саміту G7, де сьогодні відбулася півторагодинна робоча зустріч лідерів «сімки» та президента України Володимира Зеленського, що мала назву Забезпечення миру та безпеки для України та Європи.

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«Лідери домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти й газу», — цитує AFP свого співрозмовника в дипломатичних колах.

За даними агентства, лідери країн також досягли згоди в тому, щоб «підтримати поточний імпульс [на користь України на полі бою], надавши Україні засоби протиповітряної оборони, засоби для кращого захисту та засоби для закріплення здобутків [на фронті]».

15−17 червня у французькому місті Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера проходит триденний саміт G7. Він зібрав лідерів найвпливовіших семи держав світу — Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, — а також Європейського Союзу.

У другий його день, 16 червня, відбулася присвячена Україні зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. Перед нею він мав коротку двосторонню зустріч з господарем самміту, президентом Франції Еммануелем Макроном, та тристоронню залаштункову зустріч — Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

Трамп назавав її «дуже хорошою» і заявив, що Росія має укласти угоду. Зеленський натомість заявив, що говорив із Трампом про можливість отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Війна Росії проти України є однією з ключових тем саміту. Раніше міжнародні ЗМІ прогнозували, що світові лідери разом із Зеленським спробують переконати Дональда Трампа схилити Росію до перемовин на базі п’яти умов для справедливого миру, які раніше узгодили з Україною очільники Британії, Німеччини та Франції.

У ніч проти 15 червня, коли стартував саміт, Росія масовано вдарила по Києву й атакувала Києво-Печерську лавру.