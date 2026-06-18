— The Guardian пише про те, що лідери Великої сімки мали якось посприяти, допомогти Зеленському просунути ідею із зустріччю з Путіним. Тобто переконати, я так розумію, президента США Дональда Трампа в тому, щоб він натиснув на Путіна, щоб той зустрівся із Зеленським. Зеленський сам перед самітом Великої сімки казав про те, що Путіну передали запрошення на таку зустріч. Я, Володимире, читала вашу колонку, і ви пишете про те, що ви не розумієте зацикленості, як ви пишете, Зеленського на зустрічі і переговорах з Путіним. Поясніть, будь ласка, цю думку.

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— Я спочатку звернув би увагу на те, що в документі Великої сімки. Уже вранці сьогодні опубліковано спільний документ. До речі, важливо, що узгоджений спільний документ. Не завжди так бувало, а тут узгодили.

І те, що ця зустріч, зокрема, і щодо України пройшла конструктивно, в позитивній атмосфері, на мій погляд, дуже важливо. Тому що потрібне взаєморозуміння західних лідерів, враховуючи непрості відносини Трампа з деякими європейськими і не лише європейськими лідерами.

— Процитую, мені здається, один важливий абзац: «Лідери Сімки мають намір підтримати Україну, оскільки Україна на фронті задала новий імпульс, і для цього Україні збільшать постачання систем ППО, ракет-перехоплювачів, далекобійної зброї».

— І головне — це не питання зустрічі з Путіним, про це взагалі не йдеться.