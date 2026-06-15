Трамп прибув до Європи на саміт G7

Президент США Дональд Трамп виходить з літака в аеропорту Женеви, прямуючи на саміт G7 у Франції (Фото: MARTIAL TREZZINI/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 15 червня, прибув до Женеви напередодні участі в саміті G7 , на якому однією з ключових тем стане його нова угода з Іраном, повідомляє CNN .

Трамп вилетів із Вашингтона вночі та вирушив у поїздку вранці після відвідування бою UFC на Південній галявині.

З аеропорту Женеви він має вирушити до Ев’ян-ле-Бен у Франції — альпійського курорту, де цього року проходить саміт G7.

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Пізніше впродовж дня очікується його двостороння зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймає захід.

15 червня відкрився саміт G7. Головними питаннями порядку денного заявлені завершення війни в Україні, ситуація на Близькому Сході та відкриття Ормузької протоки.

У Ев’ян-ле-Бен зустрінуться представники так званої Великої сімки — Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії, США, а також Європейського Союзу. У дискусії щодо ситуації з Іраном також візьмуть участь Єгипет і країни Перської затоки, як-от Катар і ОАЕ.

Саміт G7 триватиме до 17 червня, і президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися в Ев’ян-ле-Бен.

«Там будуть присутні [президент США Дональд] Трамп і [президент Франції Еммануель] Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всі разом. Європа та Сполучені Штати дійшли згоди, а Росія знову продемонструвала, що… вони не готові говорити», — сказав Зеленський.

13 червня Суспільне з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомило, що президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 та можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

14 червня The Guardian написало, що і Трамп, і Зеленський візьмуть участь у саміті G7, однак їхньої окремої зустрічі не відбудеться.