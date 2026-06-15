«Зеленський і Путін готові». Трамп заявив, що після угоди з Іраном планує зосередитися на завершенні війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зосередитись на війні Росії проти України. Про це він сказав у понеділок, 15 червня, на полях саміту G7, повідомляє Суспільне .

За його словами, диктатор РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський «готові» до можливих переговорів.

«Можливо, ми зможемо щось зробити щодо України. Гадаю, і Путін, і Зеленський готові до цього. Тепер, коли з Іраном покінчено, ми зосередимося на цьому», — сказав Трамп.

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14 червня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін привітав президента США Дональда Трампа з 80-річчям, а той пообіцяв вплинути на Київ і відправити своїх спецпредставників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера на переговори до Росії.

Раніше того ж дня телефонну розмову з Трампом провів президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що привітав президента США, обговорив з ним, що може допомогти наблизити мир зараз, та поінформував його про останні події на полі бою та зміцнення позиції України.

У ніч проти 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного базування. Внаслідок атаки у Києві загинули п’ять людей, ще 34 постраждали, серед них — дві дитини.

Загалом поранено 53 людини й відомо про 11 убитих внаслідок нічного удару РФ по Україні, повідомляв Зеленський. На його думку, РФ навмисно атакувала Київ після розмови Путіна з Трампом.

«Він [Путін] як завжди абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього абсолютно цинічно завдав удару, масованого удару, по Україні. Я думаю, невипадково кілька днів вони не тільки збирали ракети — ми бачили, що вони мають відповідні сили. Я думаю, вони чекали, щоб не зробити це до привітання президента Трампа», — наголосив український президент.