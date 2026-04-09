Рютте назвав розмову з Трампом «відвертою дискусією» і визнав, що той розчарований Альянсом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що той «явно розчарований» тим, що багато союзників по НАТО не підтримали війну США та Ізраїлю проти Ірану тією мірою, якої він очікував.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний секретар НАТО описав зустріч із президентом США як відверту й відкриту дискусію між «двома добрими друзями» та додав, що розуміє розчарування Трампа.

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Водночас Рютте відмовився відповідати на запитання, чи говорив президент США про можливий вихід з НАТО.

«Ну, як я вже сказав, розчарування, звісно, є, але водночас він також (уважно) слухав мої аргументи щодо того, що відбувається», — сказав він.

Рютте також наголосив, що значна частина Європи підтримує Трампа, коли йдеться про позбавлення Ірану можливості «експортувати хаос».

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Дональд Трамп обговорить з Марком Рютте вихід США з Альянсу.

Вона зазначила, що Трамп сьогодні має зустрітись із Рютте в Овальному кабінеті і з нетерпінням чекає на «дуже відверту та щиру розмову» з генсеком.

На запитання журналіста про те, чи ще планують США виходити з НАТО, Левітт відповіла, що «це те, що Трамп буде обговорювати».

Дональд Трамп раніше заявив, що союзники по НАТО «провалили випробування», коли не прийшли на допомогу США у війні з Іраном.

«І я б додав, що дуже сумно, що НАТО відвернулось від американського народу протягом останніх шести тижнів, коли саме американський народ фінансував їхню оборону», — сказав Трамп.

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів з НАТО після того, як союзники відмовилися долучитися до його війни проти Ірану.

Раніше Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму й додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.

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6 квітня Трамп заявив, що його антипатія щодо НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску та погодитися на те, щоб США отримали Гренландію, частину Данії.

Раніше речниця НАТО Елісон Гарт повідомляла, що Марк Рютте планує візит до Вашингтона на тлі загострення відносин зі США після заяв Трампа про можливий вихід з Альянсу. 8 квітня генсек розпочав свій візит до США, який триватиме до 12 квітня.