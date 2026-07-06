Генсек НАТО Рютте після російської атаки закликав союзники забезпечити Україну всім необхідним

Про це Рютте заявив на пресконференції перед самітом НАТО в Анкарі, передає Європейська правда.

Він зазначив: попри те, що Україна змінює динаміку на свою користь, Росія продовжує свої атаки.

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«Але їм потрібна наша постійна підтримка, особливо в галузі протиповітряної оборони. Росія продовжує ракетні атаки на українські міста; лише минулої ночі стався ще один жахливий напад», — сказав Рютте, додавши, що його думки зараз з постраждалими і близькими жертв.

Він зазначив, що союзники та партнери по НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно.

«Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов’язана з нашою власною», — підкреслив генсек НАТО.

Удар РФ по Києву 6 липня — що відомо

У ніч проти 6 липня росіяни атакували Україну 68 ракетами і 351 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Там 29 ракет та 18 ударних безпілотників влучили в 34 локації. Збиті цілі та уламки дронів впали у 16 локаціях.

Наразі, за інформацією начальника Київської міської військово адміністрації Тимура Ткаченка, відомо вже про 15 загиблих.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети під час масованої атаки на Київ 6 липня через брак ракет-перехоплювачів для систем Patriot.