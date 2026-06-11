Бухарест хоче, аби українські морські дрони самознищувалися у разі наближення до румунських вод

Вибух у порту Констанца у Румунії, 5 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Digi24)

Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив про намір запропонувати Україні програмувати морські дрони так, щоб вони самознищувалися у разі наближення до румунських територіальних вод у Чорному морі. Про це він розповів в інтерв’ю румунському телеканалу TVR Info.

За словами Міруце, безпілотні катери мають бути налаштовані так, щоб у разі втрати контролю координати дрону не дозволяли йому перетнути кордон Румунії.

«Якщо ви раптом загубите їх у Чорному морі, коли вони наблизяться до територіальних вод Румунії на відстань 12 морських миль, контролер, який керує цим безпілотником, повинен запрограмувати його на автоматичний самопідрив…», — пояснив своє бачення Міруце.

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Він додав, що планує запропонувати Україні, яка перебуває у війні з Росією, гарантувати, що всі запущені дрони у Чорне море будуть оснащені цією функцією. Українська сторона наразі не коментувала ініціативу.

5 червня в румунському порту Констанца стався вибух морського дрона близько 10:28 за місцевим часом. За даними Департаменту надзвичайних ситуацій, постраждалих не було.

Згодом ВМС ЗСУ підтвердили, що катер належав Україні і втратив управління через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби, після чого опинився біля румунського узбережжя.