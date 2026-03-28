На зустрічі G7 сталася суперечка між Рубіо та Каллас щодо Росії (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Під час зустрічі G7 у п’ятницю, 27 березня, між держсекретарем США Марко Рубіо і главою дипломатії ЄС Каєю Каллас виникла напружена суперечка щодо підходів до Росії та війни в Україні.

Про це у суботу, 28 березня, пише Axios, посилаючись на три джерела, що були присутні на переговорах.

Під час обговорення війни в Україні Каллас розкритикувала США за відсутність посилення тиску на Москву. Вона нагадала, що рік тому Рубіо заявляв: якщо Росія перешкоджатиме мирним зусиллям Вашингтона, США можуть вдатися до жорсткіших кроків.

Реклама

За словами джерел, Каллас запитала, коли саме у США «закінчиться терпіння», адже за цей час Росія «не зрушила з місця».

У відповідь Рубіо, за словами очевидців, помітно роздратувався і підвищив голос.

«Ми робимо все можливе, щоб закінчити війну. Якщо ви думаєте, що можете зробити це краще, будь ласка, беріться. Ми відійдемо вбік», — різко відповів він.

Також держсекретар підкреслив, що Вашингтон веде діалог з обома сторонами, але при цьому підтримує Україну зброєю, розвідданими та іншими ресурсами.

Після цієї суперечки кілька європейських міністрів втрутились, щоб закликати США не відмовлятися від дипломатичних зусиль між Україною та Росією, зазначило джерело. Водночас два джерела додали, що наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас провели коротку розмову віч-на-віч, щоб знизити напругу.

У Держдепартаменті США назвали інцидент «відвертим обміном думками», зазначивши, що саме для цього і існує дипломатія. Водночас представники Каллас утрималися від коментарів.

Сам Рубіо під час неформального спілкування з журналістами після зустрічі заперечив будь-яку напруженість.

Читайте також: Марко Рубіо публічно посперечався з дипломатами G7 стосовно воєн в Україні та Ірані

«Ці зустрічі часто присвячені подякам Америці за ту роль, яку ми відіграли… і визнанню посередницької ролі, яку ми намагалися виконувати у цій війні між Росією та Україною. Ніхто там не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного», — заявив він.

27 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7 у Франції. Вони обговорили підтримку України, тиск на Росію та війну на Близькому Сході.

Тоді ж Рубіо заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про вимогу США вивести українські війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки є «брехнею». Він наголосив, що Вашингтон не ставив таких умов і не вимагав від України поступок територіями, а гарантії безпеки можливі лише після завершення війни.

Реклама:

В інтерв'ю Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу.

