Через вторгнення РФ в Україну. У Єврокомісії назвали три країни, які найближчим часом можуть вступити до ЄС
Єврокомісарка Марта Кос спрогнозувала, які країни незабаром розширять ЄС (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Розширення Європейського Союзу відбудеться до 2029 року, проте точна кількість нових членів наразі не визначена. Водночас головним каталізатором цього процесу стала війна Росії проти України.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час панельної дискусії на конференції URC 2026 у Гданську, повідомляє Європейська правда.
За словами Кос, вона може з упевненістю прогнозувати вступ Чорногорії до завершення терміну її повноважень у 2029 році.
«Я можу сказати, що Чорногорія буде наступним членом під час мого мандата. І якщо Ісландія повернеться до питання вступу та громадяни підтримають це на референдумі у серпні — то я також буду рада», — зазначила єврокомісарка.
Крім того, представниця Єврокомісії відзначила стрімкий прогрес Албанії, яка наразі починає закривати переговорні глави. Вона підкреслила, що зараз динаміка у процесі розширення ЄС є вищою, ніж за останні 15 років.
Водночас Марта Кос закликала європейську спільноту чітко усвідомлювати причини такого прискорення вступних переговорів з іншими країнами.
«Нам треба визнавати, що цей процес прискорила саме війна в Україні», — наголосила вона.
Вступ України до ЄС — що відомо
Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.
15 червня 2026 року всі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови в Люксембурзі.
16 червня у ЗМІ з’явилася інформація, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів із ЄС 14 липня. На таку можливість згодом натякала й єврокомісарка Марта Кос. Водночас видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною є цілком реальним за чотири роки.
22 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду підкреслила, що подальша динаміка євроінтеграції залежатиме виключно від того, наскільки суворо кожна з країн-кандидатів дотримуватиметься визначених Брюсселем критеріїв.
23 червня видання Politico з посиланням на дипломатів повідомило, що Угорщина під керівництвом Петера Мадяра відклала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови, фактично призупинивши розгляд. Згодом Суспільне повідомило, що у липні Європейський Союз може відкрити лише два з п’яти запланованих кластерів у межах переговорів про членство України.