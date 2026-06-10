У ЄС обговорюють нові правила для країн-кандидатів на вступ (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург пропонують запровадити тимчасові обмеження прав і посилені механізми контролю за дотриманням демократичних стандартів для майбутніх членів ЄС.

Про це йдеться у спільному документі країн, з яким ознайомилось агентство Reuters.

Ініціатива виникла на тлі майбутнього розширення ЄС, адже до союзу прагнуть приєднатися Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова, а також через занепокоєння щодо можливого послаблення демократичних стандартів, як це раніше спостерігалося в Угорщині.

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У документі також пропонується запровадити додатковий моніторинг і запобіжні механізми, які дозволили б реагувати на порушення демократії, свободи медіа та інших базових принципів.

Крім того, країни пропонують обговорити можливість тимчасового обмеження голосування нових членів у сферах, де рішення ухвалюються одностайно, зокрема у питаннях зовнішньої політики, бюджету та розширення ЄС.

Переговори щодо вступу України в ЄС — що відомо

У рамках технічних консультацій щодо євроінтеграції Києву вдалося погодити 10 з 11 вимог Угорщини. За даними служби Радіо Свобода, Україна зобов’язалася внести низку змін до закону про середню освіту й суттєво розширити суспільно-політичні права нацменшин.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий привітав ці домовленості з Будапештом, запевнивши, що базові принципи сфери української освіти залишаються незмінними. Наразі єдиним неврегульованим питанням з угорською стороною залишається представництво національних меншин у Верховній Раді.

Паралельно Кіпрське головування в Раді ЄС повідомило про початок підготовки до офіційного відкриття першого кластера в рамках переговорів про вступ України та Молдови. Цей крок також активно підтримує Словаччина.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує перейти до відкриття перших переговорних кластерів уже у червні 2026 року, що свідчить про високу динаміку інтеграційного процесу попри чутливі двосторонні треки із сусідніми країнами ЄС.

