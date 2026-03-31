У ЄС нагадали, що Сіярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення змісту закритих дискусій

Після публікації нових аудіозаписів розмов глави МЗС РФ Сергія Лаврова та його угорського колеги Петера Сіярто , де вони обговорювали деталі дискусій під час Ради ЄС, Єврокомісія нагадала, що останній вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення подібної інформації.

Про це заявила речниця Європейської комісії з закордонних справ Анітта Гіппер у вівторок, 31 березня, повідомляє видання Європейська правда.

У Єврокомісії кажуть, що вже попереджали Сіярто щодо необхідності зберігати таємницю дискусій під час засідань Ради Європейського Союзу.

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«Щодо попередньої дискусії, яку ми мали стосовно принципу щирої співпраці, Висока представниця [ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас] говорила раніше цього тижня з міністром закордонних справ [Угорщини Петером Сіярто], вкотре наголосивши на важливості конфіденційності обговорень за зачиненими дверима», — зазначила Гіппер.

Вона додала, що Каллас довела до відома очільника угорського зовнішньополітичного відомства, що «внутрішні обговорення Ради ЄС не повинні розголошуватися третім сторонам».

21 березня видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Сіярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу.

Зокрема, він постійно телефонував Лаврову, щоб надати йому «живі звіти про те, що обговорювалося», та можливі варіанти рішень ЄС.

«Через такі дзвінки протягом років на кожній зустрічі ЄС, по суті, за столом була присутня Москва», — повідомив один із посадовців європейської служби безпеки.

23 березня угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї оприлюднив стенограму, з якої виходило, що Сіярто у 2020 році під час спілкування з Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку того часу очолював Петер Пеллегріні.

31 березня видання VSquare оприлюднило нові запис розмови Сіярто з Лавровим.

За даними журналістів, всього за годину після того, як Сіярто прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року, йому зателефонував Лавров. Той нагадав, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову виключили зі санкційних списків ЄС, і Сіярто пообіцяв допомогти.