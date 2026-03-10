Трамп заявив про «дуже хорошу» розмову з Путіним щодо України та Ірану

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

«Між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть домовитися, але я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему», — сказав Трамп.

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За словами президента США, Путін «хоче бути корисним» у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

«Я сказав: «Ви могли б бути більш корисним, якби покінчили з війною між Україною і Росією. Це було б більш корисно», — зазначив Трамп.

Раніше путінський помічник Юрій Ушаков повідомив, що Дональд Трамп зателефонував Путіну — щоб «обговорити розвиток поточної міжнародної обстановки».

Ушаков, зокрема, зазначив, що Путін «висловив Трампу міркування» щодо врегулювання воєнного конфлікту в Ірані — зокрема, «за підсумками своїх бесід із лідерами країн Перської затоки».

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка дістала назву Рик лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Після серії ударів і вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Уранці 1 березня його загибель підтвердили й іранські державні ЗМІ.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

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Пізніше президент США заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.