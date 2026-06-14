Володимир Путін на тлі невдач РФ на полі бою запевняв Дональда Трампа про те, що ситуація є критичною для України, розповів помічник диктатора (Фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS)

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін привітав президента США Дональда Трампа з 80-річчям , а той пообіцяв вплинути на Київ і відправити своїх спецпредставників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера на переговори до Росії.

Аудіозапис заяви Ушакова опублікувало російське пропагандистське агентство ТАСС.

«Президент Росії Володимир Володимирович Путін привітав сьогодні прездента США по телефону з 80-річчям. Розмова мала дружній і відвертий характер і тривала близько години, рівно 55 хвилин», — заявив помічник російського диктатора.

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За його словами, Трамп і Путін обговорили також питання розвитку двосторонніх відносин Росії та США і можливі контакти представників обох сторін.

Ушаков додав, що російський диктатор висловив «найкращі побажання» першій леді США Меланії Трамп, цинічно зазначивши, що Путін, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер за підозрою у незаконній депортації українських дітей, «високо оцінив її роль у роботі з возз'єднання російських та українських дітей з їхніми сім'ями».

«Що стосується українського конфлікту, то Дональд Трамп знову акцентував необхідність припинення воєнних дій. Він заявив, що готовий впливати і на європейський партнерів, і на Київ, в тому числі в ході майбутніх контактів на саміті „сімки“ (мається на увазі саміт G7 — ред.)», — заявив помічник Путіна.

Він також стверджує, що «було відзначено», що «недавні удари по цивільним об'єктам на російській території» заважають врегулюванню, не уточнивши, що саме має на увазі.

«Трамп також говорив, що якщо завершити якнайшвидше війну, то тоді, мовляв, відкриються перспективи вибудови по-справжньому нової якості американо-російських відносин», — сказав Ушаков.

Помічник російського диктатора зазначив, що Путін під час розмови з Трампом стверджував, що удари України по «мирній інфраструктурі» в Росії не змінять «критичної ситуації для України» на полі бою.

Ушаков також повторив, що якщо Зеленський хоче зустрітись з російським диктатором, то «має приїхати до Москви».

«Узгоджено, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у найближчий час зноау приїдуть в Росію», — зазначив помічник російського диктатора.

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Крім того, Ушаков заявив, що Путін з Трампом обговорили мемомрандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, як повідомляв Трамп, мають підписати сьогодні, 14 червня.

Раніше повідомлялось, що 14 червня телефонну розмову з Трампом провів президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що привітав президента США з 80-річчям, обговорив з ним, що може допомогти наблизити мир зараз, та поінформував його про останні події на полі бою та зміцнення позиції України.

«Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», — зазначив також президент України.

Імовірність зустрічі Зеленського і Трампа та відновлення переговорів про припинення війни Росії проти України

13 червня чиновник Білого дому на умовах анонімності повідомив у коментарі Суспільному, що Зеленський і Трамп візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 у Франції та можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

14 червня видання The Guardian повідомило, що окремої зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7 не заплановано.

11 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що європейські лідери на саміті G7, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів з відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Зазначалося, що Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів за межами умов, що склалися після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

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Остання зустріч Трампа і Зеленського відбулася 28 грудня 2025 року в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді за участю делегацій обох країн.

За підсумками зустрічі Трамп і Зеленський назвали її чудовою та продуктивною, проте наголосили, що найбільш проблемні питання — серед яких статус Донбасу та кардинально різні позиції РФ та України щодо захоплених окупантами територій — залишаються невирішеними.