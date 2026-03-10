Президент США Дональд Трамп танцює після виступу перед членами Республіканської партії в готелі Trump National Doral Miami в Маямі (США) 9 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп абсолютно не розуміє своїх супротивників у Тегерані. І ця нездатність американського лідера зрозуміти свого ворога тепер може загрожувати майбутньому світової економіки.

Про це пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

Оглядач зазначає, що черговим доказом цього є заява Трампа про те, що він вважає обрання сина Хаменеї верховним лідером Ірану «неприйнятним» для США. При цьому призначення Моджтаби Хаменеї було очікуваним відтоді, як його батька аятолу Алі Хаменеї ліквідували внаслідок авіаударів США та Ізраїлю. І неминучим після недоречної вимоги Дональда Трампа, вказує автор публікації.

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Чемпіон також підкреслює, що обрання верховним лідером Моджтаби Хаменеї, прихильника жорсткої лінії, означає не зміну режиму, а його зміцнення. І це робить будь-який перехід до менш конфронтаційного Ірану — не кажучи вже про світську демократію, ще менш можливим, ніж раніше, підкреслює колумніст. Зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) у нового верховного лідера Ірану ще тісніші, ніж були в Алі Хаменеї.

Щоб «виграти» цю війну, іранському режиму тепер потрібно просто вижити, констатує Марк Чемпіон. І для цього представникам влади необхідно триматися разом. І, судячи з усього, у них це виходить.

Їхня стратегія наразі очевидна: пережити Трампа, завдаючи болю союзникам США і світовим енергетичним ринкам. І з точки зору режиму, Тегеран усе ще може перемогти, пише оглядач.

Американський лідер багато знає про важелі впливу. Усе життя він оцінював, коли в нього було достатньо важелів, щоб здобути гору в діловій угоді. І, коли на кону стоять гроші або майно, цього, судячи з усього, йому було достатньо. Однак війна — це інше. І в боротьбі між державами важелі впливу можуть бути асиметричними, констатує Марк Чемпіон.

Колумніст також висловив переконання, що іранський режим навряд чи завалиться і йому не загрожує розкол. «Він готовий до затяжної війни», підкреслив Марк Чемпіон.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном триватиме чотири тижні або менше. Він додав, що відкритий до переговорів з іранцями, але не зміг сказати, чи відбудуться вони «скоро».

6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

Пізніше президент США заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.

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9 березня Трамп в інтерв'ю CBS News висловив думку, що війна США з Іраном «практично завершена».

Під час пресконференції у Флориді Трамп на запитання, чи очікує він завершення військової операції США протягом цього тижня або кількох днів, відповів: «Я думаю, що скоро».

«Подивіться, у них немає нічого, включно з керівництвом. Насправді, існує два рівні керівництва, а насправді, як виявляється, навіть більше. Але два рівні керівництва зникли», — зазначив президент США 9 березня.