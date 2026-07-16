17 липня COELA починає офіційний розгляд результатів скринінгу за кластерами два та три (Фото: REUTERS/Ів Герман)

Робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення (COELA) у пʼятницю, 17 липня, почне розглядати результати скринінгу другого та третього кластерів для України та Молдови. Це означає початок технічної підготовки до їх відкриття.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на власні джерела.

«Завтра COELA починає офіційний розгляд результатів скринінгу за кластерами два та три», — зазначив один зі співрозмовників.

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Водночас джерела не радять чекати жодних великих новин до кінця літа, оскільки процес щодо відкриття кластерів активізується на початку вересня.

До літньої перерви, окрім 17 липня, COELA матиме лише одне планове засідання. Воно відбудеться 22 липня.

Робоча група повернеться до роботи з 1 вересня.

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.

14 липня Європейський Союз офіційно відкрив шостий кластер переговорів з Україною про вступ до ЄС, який стосується зовнішніх відносин.